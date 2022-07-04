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Как правильно использовать святую воду дома: основные правила

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Понедельник 04 июля 2022 19:15
Как правильно использовать святую воду дома: основные правила Фото: Как правильно использовать в доме святую воду (pixabay)
Автор: Анна Шиканова

Святая вода - это не просто жидкость, так как ее получают после проведения специальных ритуалов и освящений. Она наделена необычными свойствами и может помогать человеку в повседневной жизни в самых различных ситуациях.

Как правильно использовать святую воду дома и где она может помочь - читайте ниже.

Для питья

Пить святую воду можно и нужно. Ее применяют во время болезни или при хронических заболеваниях - чтобы облегчить состояние человека. От болезни вода не вылечит, но помочь достичь прогресса точно поможет.

Святой водой можно смазать раны, чтобы они быстрее заживали или же потереть виски или лоб - когда сильно болит голова.

Пить святую воду ежедневно в качестве профилактики не стоит, таких свойств у нее просто нет.

Поделиться с ближним

Если у вас в доме есть святая вода, а кому-то из знакомых она нужна - поделитесь. Важно совершить это с искренним желанием помочь, поспособствовать решению какой-то проблемы. Такой благородный жест пойдет всем на пользу.

Для опрыскивания

Один из самых простых способов использования святой воды - это обрызгать любую вещь. Обычно это делают, чтобы избавиться от негатива, выгнать злой умысел или предотвратить попытку врага причинить зло в виде сглаза.

Святой водой можно окропить помещение - выгнать злых духов, негативную энергетику, очистить пространство.

Кстати, ранее мы писали о том, за что нужно молиться каждый день в июле.

А еще мы рассказывали о том, зачем на самом деле приносят за умерших в храм продукты.

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