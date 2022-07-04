Як правильно використовувати святу воду вдома: основні правила

Свята вода - це не просто рідина, оскільки її отримують після проведення спеціальних ритуалів і освячень. Вона наділена незвичайними властивостями й може допомагати людині в повсякденному житті в самих різних ситуаціях.

Як правильно використовувати святу воду вдома і де вона може допомогти - читайте нижче.

Для пиття

Пити святу воду можна і потрібно. Її застосовують під час хвороби або при хронічних захворюваннях - щоб полегшити стан людини. Від хвороби вода не вилікує, але допомогти досягти прогресу точно допоможе.

Святою водою можна змастити рани, щоб вони швидше гоїлися або ж потерти віскі або лоб - коли сильно болить голова.

Пити святу воду щодня як профілактику не варто, таких властивостей у неї просто немає.

Поділитися з ближнім

Якщо у вас в будинку є свята вода, а комусь зі знайомих вона потрібна - поділіться. Важливо зробити це з щирим бажанням допомогти, посприяти розв'язанню якоїсь проблеми. Такий благородний жест піде всім на користь.

Для обприскування

Один з найпростіших способів використання святої води - це окропити будь-яку річ. Зазвичай це роблять, щоб позбутися від негативу, вигнати злий умисел або запобігти спробі ворога заподіяти зло у вигляді пристріту.

Святою водою можна окропити приміщення - вигнати злих духів, негативну енергетику, очистити простір.