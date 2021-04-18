Как правильно хранить продукты: сколько могут "жить" крупы, сахар и соль
У каждого продукта питания есть свой срок годности. Даже те, которые, казалось бы, могут стоять годами – тоже портятся. Особое значение имеет и то, в каких условиях содержатся продукты и в каких емкостях хранятся.
Как правильно хранить крупы, соль, сахар, специи и другие продукты, рассказали в материале Bigmir.
Соль, сахар, специи
Соль и сахар могут храниться много лет, но есть условие – герметичный контейнер и сухое место. Специи нужно хранить в специальных контейнерах, в сухом и темном месте, подальше от плиты и радиаторов отопления. От тепла специи теряют свои ароматы. При правильном хранении специи могут сохранять все вкусовые качества до 2 лет.
Макароны и крупы
Крупы можно хранить в емкостях из керамики, стекла и даже пластика. Также – в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.
Сколько можно хранить крупы:
- Рис – до 1,5 лет
- Пшено – 4 месяца
- Гречка – 20 месяцев
- Манка – 14 месяцев
- Геркулес – 5 месяцев
- Макароны – 3 года
Однако макароны должны храниться в сухом месте и в герметичном контейнере. Температура в данном случае не особо важна.
Мука
Герметичная банка с резиновыми прокладками, которые обеспечивают плотное прилегание крышки или льняные мешочки, предварительно пропитанные в соляном растворе – вот что подойдет для хранения муки. Мука боится солнца, влаги, перепадов температуры и не любит соседства с пахучими продуктами.
- Пшеничная мука высшего сорта – до 12 месяцев
- Ржаная мука – до 6 месяцев
- Цельнозерновая мука – до 3 месяцев
- Гречневая мука – до 6 месяцев
- Рисовая мука – до 9 месяцев
Напомним, ранее мы писали о том, что названы продукты, которые крадут силы и энергию организма.
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