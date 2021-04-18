Как правильно хранить продукты: сколько могут "жить" крупы, сахар и соль

У каждого продукта питания есть свой срок годности. Даже те, которые, казалось бы, могут стоять годами – тоже портятся. Особое значение имеет и то, в каких условиях содержатся продукты и в каких емкостях хранятся.

Как правильно хранить крупы, соль, сахар, специи и другие продукты, рассказали в материале Bigmir.

Соль, сахар, специи

Соль и сахар могут храниться много лет, но есть условие – герметичный контейнер и сухое место. Специи нужно хранить в специальных контейнерах, в сухом и темном месте, подальше от плиты и радиаторов отопления. От тепла специи теряют свои ароматы. При правильном хранении специи могут сохранять все вкусовые качества до 2 лет.

Макароны и крупы

Крупы можно хранить в емкостях из керамики, стекла и даже пластика. Также – в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.

Сколько можно хранить крупы:

Рис – до 1,5 лет

Пшено – 4 месяца

Гречка – 20 месяцев

Манка – 14 месяцев

Геркулес – 5 месяцев

Макароны – 3 года

Однако макароны должны храниться в сухом месте и в герметичном контейнере. Температура в данном случае не особо важна.

Мука

Герметичная банка с резиновыми прокладками, которые обеспечивают плотное прилегание крышки или льняные мешочки, предварительно пропитанные в соляном растворе – вот что подойдет для хранения муки. Мука боится солнца, влаги, перепадов температуры и не любит соседства с пахучими продуктами.