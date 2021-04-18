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Як правильно зберігати продукти: скільки можуть "жити" крупи, цукор і сіль

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 08:37
Як правильно зберігати продукти: скільки можуть "жити" крупи, цукор і сіль Фото: Експерти розповіли, як правильно зберігати продукти (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У кожного харчового продукту є свій термін придатності. Навіть ті, які, здавалося б, можуть стояти роками – теж псуються. Особливе значення має і те, в яких умовах утримуються продукти й в яких місткостях зберігаються.

Як правильно зберігати крупи, сіль, цукор, спеції та інші продукти, розповіли в матеріалі Bigmir.

Сіль, цукор, спеції

Сіль і цукор можуть зберігатися багато років, але є умова – герметичний контейнер і сухе місце. Спеції потрібно зберігати в спеціальних контейнерах, у сухому і темному місці, якомога далі від плити та радіаторів опалення. Від тепла спеції втрачають свої аромати. При правильному зберіганні спеції можуть зберігати всі смакові якості до 2 років.

Макарони та крупи

Крупи можна зберігати в ємностях з кераміки, скла і навіть пластика. Також – в полотняних мішечках, які попередньо вимочуються в соляному розчині та обробляються ретельно праскою.

Скільки можна зберігати крупи:

  • Рис до 1,5 років
  • Пшоно – 4 місяці
  • Гречка – 20 місяців
  • Манка – 14 місяців
  • Геркулес – 5 місяців
  • Макарони – 3 роки

Однак макарони повинні зберігатися в сухому місці та в герметичному контейнері. Температура в такому випадку не особливо важлива.

Борошно

Герметична банка з гумовими прокладками, які забезпечують щільне прилягання кришки або лляні мішечки, попередньо просочені в соляному розчині – ось що підійде для зберігання борошна. Борошно боїться сонця, вологи, перепадів температури та не любить сусідства з пахучими продуктами.

  • Пшеничне борошно вищого сорту – до 12 місяців
  • Житнє борошно – до 6 місяців
  • Цільнозернове борошно – до 3 місяців
  • Гречана мука – до 6 місяців
  • Рисове борошно – до 9 місяців

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі продукти, які крадуть сили та енергію організму.

А також розповідали про те, що фахівці дали поради, як не розповніти під час карантину.

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