Як правильно зберігати продукти: скільки можуть "жити" крупи, цукор і сіль
У кожного харчового продукту є свій термін придатності. Навіть ті, які, здавалося б, можуть стояти роками – теж псуються. Особливе значення має і те, в яких умовах утримуються продукти й в яких місткостях зберігаються.
Як правильно зберігати крупи, сіль, цукор, спеції та інші продукти, розповіли в матеріалі Bigmir.
Сіль, цукор, спеції
Сіль і цукор можуть зберігатися багато років, але є умова – герметичний контейнер і сухе місце. Спеції потрібно зберігати в спеціальних контейнерах, у сухому і темному місці, якомога далі від плити та радіаторів опалення. Від тепла спеції втрачають свої аромати. При правильному зберіганні спеції можуть зберігати всі смакові якості до 2 років.
Макарони та крупи
Крупи можна зберігати в ємностях з кераміки, скла і навіть пластика. Також – в полотняних мішечках, які попередньо вимочуються в соляному розчині та обробляються ретельно праскою.
Скільки можна зберігати крупи:
- Рис до 1,5 років
- Пшоно – 4 місяці
- Гречка – 20 місяців
- Манка – 14 місяців
- Геркулес – 5 місяців
- Макарони – 3 роки
Однак макарони повинні зберігатися в сухому місці та в герметичному контейнері. Температура в такому випадку не особливо важлива.
Борошно
Герметична банка з гумовими прокладками, які забезпечують щільне прилягання кришки або лляні мішечки, попередньо просочені в соляному розчині – ось що підійде для зберігання борошна. Борошно боїться сонця, вологи, перепадів температури та не любить сусідства з пахучими продуктами.
- Пшеничне борошно вищого сорту – до 12 місяців
- Житнє борошно – до 6 місяців
- Цільнозернове борошно – до 3 місяців
- Гречана мука – до 6 місяців
- Рисове борошно – до 9 місяців
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