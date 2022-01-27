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Як правильно зберігати відкриті консерви, щоб не отруїтися

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Четвер 27 січня 2022 20:41
Як правильно зберігати відкриті консерви, щоб не отруїтися Як правильно зберігати відкриті консерви (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У магазинах можна знайти багато продуктів у консервних банках. М’ясо, риба, овочі й фрукти в скляних та жерстяних банках довго зберігаються і не займають багато місця на кухні. Але, щоб продукт зберіг свій смак і якість, важливо знати, в яких умовах слід зберігати відкриті консерви.

Про це пише Ukr.Media.

Зберігання закритих консервів

Так, закриту тару з м'ясними, рибними та плодово-овочевими продуктами слід зберігати при температурі повітря не більше 15 °C і при відносній вологості до 75% у приміщенні, що добре провітрюється.

Також не варто поміщати закриті консерви в холодильник, адже їх смакові якості можуть змінитися на гірший бік. Зокрема, такі продукти, як згущене молоко, варення або компот, можуть змінити текстуру і зацукритися.

До того ж важливо стежити за збереженням упаковки. Особливу увагу потрібно звернути на металеві консерви. Все тому, що вони набагато частіше зазнають деформацій та корозії, а це скорочує термін зберігання продукту.

Окрім того, варто купувати банки без вм'ятин, іржі та інших зовнішніх дефектів.

Як зберігати відкриті консерви

Консерви потрібно відкривати безпосередньо перед вживанням. Зберігати відкриті консервовані продукти рекомендується не більше як добу за умови, що вони були перекладені у скляну чи керамічну посудину.

Після відкриття консервований продукт необхідно зберігати виключно у холодильнику.

Відкривши консерви, перекладайте вміст у герметичний контейнер або інший посуд із кришкою та зберігайте його в холодильнику.

Також для збереження смакових якостей після відкриття упаковки не виливайте розсіл, соус або сік, адже у ньому продукт збережеться набагато краще.

Раніше ми повідомляли, як правильно вибрати рибні консерви.

Також ми писали про найшкідливіший тип рибних консервів.

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