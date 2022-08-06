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Когда нужно собирать урожай картофеля, чтобы он дольше хранился: все важные советы

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 08:24
Когда нужно собирать урожай картофеля, чтобы он дольше хранился: все важные советы Фото: Когда начинать копать картошку (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В августе у многих огородников возникает вопрос о том, когда же нужно выкапывать картофель. Вопрос действительно важный, так как нужно правильно рассчитать срок выкапывания, чтобы корнеплоды уже дозрели и после сбора урожая хранились всю зиму.

Когда и как нужно выкапывать картофель, а также как его нужно хранить - читайте в материале ниже.

Как понять, что картофель дозрел

Перед сбором урожая нужно учитывать все нюансы - сорт картофеля, когда ее посадили и какие погодные условия были все лето. Затягивать со сбором урожая нельзя, так как картофель будет быстро портиться.

У дозревшего картофеля листья совсем засушены и пожелтели. Но есть самый надежный способ - откопайте 2-3 куста картофеля на разных сторонах огорода. Держите кусты за зеленую часть и хорошо потрусите.

Если картофель легко отходит от кореньев - корнеплоды уже дозрели. Осмотрите их и попробуйте кожуру - если она уже плотная, то можно начинать выкапывать урожай. Если кожура еще тонкая - то подождите еще немного.

Если на вашем участке есть картофель с засушенной зеленой частью и с еще вполне зеленой - то начните выкапывать с тех, которые уже дозрели.

Обычно картофель начинают выкапывать во второй половине августа. Но во многом это зависит и от сорта картофеля, и от погодных условий.

Будет ли лежать картофель, который выкопали не в срок

Увы, если выкопать картофель раньше времени, то долго он хранится не будет. Корнеплоды с тонкой кожурой пролежат всего несколько недель. Их лучше сразу употребить в пищу. Для зимнего хранения такой картофель не годится.

Не стоит и затягивать со сбором урожая, так как есть риск не убрать корнеплоды по первых заморозков на грунте, которые могут быть даже в сентябре. Во время таких ночных заморозков картофель начнет подмерзать, а соответственно - всю зиму храниться не будет.

Как правильно копать картофель

Обычно огородники используют лопату, от которой потом болят руки и спина. Сейчас все чаще стали использовать мотоблок.

Важные советы:

  • За 10-14 дней срежьте на 10 см зеленую часть - чтобы все питательные вещества ушли в корнеплоды.
  • Если вы выращиваете картофель на одном и том же месте - не оставляйте картошку и зелень от нее на поле. Болезни и вредители могут проявиться и в следующем году.
  • Лучше всего копать картофель в сухую и теплую погоду
  • Приготовьте заранее корзины, ящики и мешки для хранения. Посчитать просто: выкапываем пять кустов, собираем все корнеплоды и делим на пять. Получаем средний урожай с каждого куста - и умножаем на количество кустов на огороде.
  • При выкапывании сразу делите картофель на четыре партии: гиганты, средних размеров, мелкая и посеченные лопатами и вилами.

Как правильно хранить картофель

После сбора урожая нужно хорошо картофель просушить. Лучше всего сделать это на свежем воздухе и под навесом от дождя. Если места мало - чередуйте, так как при хорошей погоде на сушку нужно от 4 до 6 часов. Но лучше всего сушить картофель несколько дней.

Потом нужно картофель перебрать и отсортировать, чтобы на длительное хранение не отправился испорченный корнеплод. Он может загубить часть урожая.

Далее картофель нужно пересыпать в тару - сухи и чистые ящики, мешки, корзины. Следите, чтобы при пересыпании картофель не сильно бился о землю или друг об друга - такие картофелины потом начнут быстро гнить.

Температура хранения в погребе - 2-3 градуса тепла, влажность - от 85 до 90%.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда нужно собирать урожай лука.

А еще мы писали о том, как можно хранить всю зиму в квартире морковь.

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