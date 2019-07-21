Как правильно экономить на продуктах: советы экспертов

Как сэкономить на продуктах – советы экспертов (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как правильно сэкономить на продуктах

Среднестатистическая украинская семья тратит около 40-50% заработной платы на продукты. Вместе с действительно нужными и полезными продуктами покупатели покупают то, что навязывает маркетинг. Эксперты рассказали, как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья и не меняя рацион. Об этом пишет "Сегодня".

Киевлянка Яна начинает свои покупки с того, что составляет меню для всей семьи и список необходимых для блюд продуктов. Уже после этого она отправляется за покупками. Маленький сын Юра сладостей пока не просит, а вот маму привлекают продукты, которых нет в списке, особенно те, что с "красными ценниками".

"Покупаешь 2 – 3-я в подарок. Оно сейчас может и не нужно, но потом, если посчитаешь, будет гораздо экономнее", – делится Яна.

Экономисты советуют учитывать цены до акции, а также устраивать акционным ценникам "проверку".

"Всегда надо сверять то, что вы видите на ценнике, и то, что бывает на кассе. Потому что у нас обычно пробивают ту же цену. Потом говорят: "мы ошиблись", простите пожалуйста", – говорит эксперт.

Как сэкономить на продуктах – советы экспертов (коллаж РБК-Украина)

Ходить в магазин только с наличными деньгами. Эксперт утверждает, что с "виртуальными" деньгами расставаться легче. На объемы наших покупок и, соответственно, траты также влияет размер корзины.

"Есть такие, чисто технологические приемы. Например, большая тележка. Когда вы берете большую тележку, вы хотите ее заполнить, поэтому вы покупаете больше", – говорит эксперт.

Кроме того, эксперты напоминают о мелких тратах, которые в долгосрочной перспективе могут влететь "в копеечку". Среди них - полиэтиленовые пакеты. Две гривны – небольшая сумма, но, если закупаться 2-3 раза в неделю – за год получится не менее двух сотен. Кроме того – полиэтиленовые пакеты неэкологичны и, используя эко-сумки, вы сможете не только защитить природу, выглядеть стильно, но и сэкономить.

Чтобы покупатель потратил больше, в супермаркетах раскладывают продукты так: те, что дороже – на уровне глаз, а те, что дешевле – на самых низких полках. А еще, свежие продукты – сзади, а те, у которых срок годности истекает быстрее – стоят ближе к покупателю. Покупая товары с нижних полок можно сэкономить до 20% на стоимости аналогичного товара, стоящего выше.

Покупать продукты психологи советуют только сытым. Запах кофе или выпечки, динамичная музыка и даже цвет стен в магазине – все это располагает к покупкам.

"Почему находится хлеб в самом конце. Чтобы человек, пройдя весь супермаркет, увидел продукты, которые ему не нужны, но опять же – импульс сработал: он купил, что ему не нужно", – говорит эксперт.

Как сэкономить на продуктах – советы экспертов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Продукты в корзине: сохраните чек и посчитайте, сколько и на что потратили. Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. А чтобы поощрить себя – по совету психолога – экономьте на мечту. К примеру – на отпуск на море.

Напомним, что ранее диетолог составила перечень продуктов, которые лучше всего употреблять в жару.

Недавно в Украине впервые за год была зафиксирована дефляция.

До этого Евростат сравнил цены на продукты, алкоголь и сигареты в странах ЕС.