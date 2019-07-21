Як правильно економити на продуктах: поради експертів

Як заощадити на продуктах – поради експертів (колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як правильно заощадити на продуктах

Середньостатистична українська сім'я витрачає близько 40-50% заробітної плати на продукти. Разом з дійсно потрібними і корисними продуктами покупці купують те, що нав'язує маркетинг. Експерти розповіли, як заощадити на продуктах без шкоди для здоров'я і не змінюючи раціон. Про це пише "Сегодня".

Киянка Яна починає свої покупки з того, що складає меню для всієї родини та список необхідних продуктів для страв. Вже після цього вона відправляється за покупками. Маленький син Юра солодощів поки не просить, а от маму приваблюють продукти, яких немає в списку, особливо ті, що з "червоними цінниками".

"Купуєш 2 – 3-я у подарунок. Воно зараз може і не потрібно, але потім, якщо порахувати, буде набагато економніше", – ділиться Яна.

Економісти радять враховувати ціни до акції, а також влаштовувати акційними цінникам "перевірку".

"Завжди треба звіряти те, що ви бачите на ціннику, і те, що буває на касі. Тому що у нас зазвичай пробивають ту ж ціну. Потім кажуть: "ми помилилися", вибачте будь ласка", – говорить експерт.

Як заощадити на продуктах – поради експертів (колаж РБК-Україна)

Ходити в магазин тільки з готівкою. Експерт стверджує, що з "віртуальними" грошима розлучатися легше. На обсяги наших покупок і, відповідно, витрати також впливає розмір кошика.

"Є такі, що суто технологічні прийоми. Наприклад, великий візок. Коли ви берете великий візок, ви хочете її заповнити, тому ви купуєте більше", – говорить експерт.

Крім того, експерти нагадують про дрібні витрати, які в довгостроковій перспективі можуть влетіти "в копієчку". Серед них - поліетиленові пакети. Дві гривні – невелика сума, але, якщо закуповуватися 2-3 рази в тиждень через рік вийде не менше двох сотень. Крім того – поліетиленові пакети неекологічні і, використовуючи еко-сумки, ви зможете не тільки захистити природу, виглядати стильно, але і заощадити.

Щоб покупець витратив більше, в супермаркетах продукти розкладають так: ті, що дорожче – на рівні очей, а ті, що дешевше – на найнижчих полицях. А ще, свіжі продукти – ззаду, а ті, у яких термін придатності закінчується швидше – стоять ближче до покупця. Купуючи товари з нижніх полиць можна заощадити до 20% на вартості аналогічного товару, який стоїть вище.

Купувати продукти психологи радять тільки ситим. Запах кави або випічки, динамічна музика і навіть колір стін у магазині – все це розташовує до покупок.

"Чому знаходиться хліб в самому кінці. Щоб людина, пройшовши весь супермаркет, побачила продукти, які їй не потрібні, але знову ж – імпульс спрацював: вона купила, що їй не потрібно", – говорить експерт.

Як заощадити на продуктах – поради експертів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Продукти в корзині: збережіть чек і порахуйте, скільки і на що витратили. Істотно заощадити вдасться, тільки якщо детально і регулярно планувати бюджет. А щоб заохотити себе – за порадою психолога – заощаджуйте на мрію. Наприклад – на відпустку на море.

Нагадаємо, що раніше дієтолог склала перелік продуктів, які найкраще вживати у спеку.

Нещодавно в Україні вперше за рік була зафіксована дефляція.

До цього Євростат порівняв ціни на продукти, алкоголь і сигарети в країнах ЄС.