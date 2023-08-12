Правильний рюкзак для школяра: який обрати, щоб у дитини не боліла спина

Які види існують

Зазвичай діти обирають рюкзак за зовнішнім виглядом, але батьків повинна цікавити, щоб він був безпечним - не зашкодив спині дитини.

Зокрема, існують такі види рюкзаків для дітей в школу:

каркасні рюкзаки з ортопедичною спиною (з м'якими подушками)

каркасні рюкзаки без ортопедичної спини (жорстка спина)

ранець (портфель на плече)

м'які з анатомічними спинами

спортивні

мішкоподібні або "без спини"

модні жіночі моделі (як правило, невеликих розмірів)

Які вибрати рюкзак для дитини

Батьки, в першу чергу, хочуть, щоб рюкзак був зручним і доступним за ціною. Ну і, звичайно ж, щоб він був міцним і прослужив хоча б один навчальний рік у школі.

Діти ж, своєю чергою, більшу перевагу віддають тому, як виглядає сам рюкзак, наскільки він яскравий, барвистий і які герої мультиків його прикрашають.

Розмір

Головним критерієм під час вибору рюкзака для першокласника - його розмір. Важливим є те, що дитина буде його носити постійно, тому не потрібно обирати занадто великі моделі рюкзака.

Необхідно щоб ще в магазині дитині приміряла рюкзак. Він не має бути ширшим за спину дитини та довшим за талію.

Найкраще обрати модель, що має твердий корпус, який не деформуватиметься під час навантаження рюкзака підручниками та шкільним приладдям й не змінюватиме своєї форми.

Який має бути розмір рюкзака (фото: freepik)

Вага

Батькам варто звернути увагу на те, щоб порожній рюкзак важив до 1 кг. А наповнений не повинен перевищувати 2-3 кг.

Яка має бути вага у дитячого рюкзака (фото: freepik)

Спинка

Ортопедична спинка у рюкзаку допоможе рівномірно розподілити навантаження по спині. Найкраще надавати перевагу моделям зі щільними подушечками з сітчастої тканини.

Матеріал

Якісний рюкзак зшитий зі спеціальної міцної тканини, яка не пропускає воду. Спеціальна просочена тканина забезпечує водонепроникний ефект.

Також варто звернути увагу на шви рюкзака, наскільки вони міцні і не розпустяться в перший же тиждень навчання.

Краще обрати рюкзак з прогумованим або пластиковим дном. Його не страшно буде поставити на підлогу.

Світловідбивачі

Важливо також аби на рюкзаку були світловідбивні елементи. Вони допоможуть робить дітей помітнішими на дорозі, тим більше в темний час доби. До речі цей пункт є обов'язковим згідно з нормативами Держстандарту.

Зовнішній вигляд

Нехай дитина сама обере, який рюкзак їй більше подобається. Важливо обговорити з дитиною це ще перед походом до магазину.

Варто обирати вподобання дитини, адже якщо ви купите ранець з улюбленими героями, то з’явиться більше шансів, що він буде його берегти та із задоволенням збирати до школи.

Як обрати рюкзак для дитини (фото: freepik)