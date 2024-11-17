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"Правильна" кількість побачень: скільки їх має бути для ідеальних стосунків?

Яка кількість побачень потрібна для ідеальних стосунків (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Чи є "правильна" кількість побачень для розвитку ідеальних стосунків? Часто у розмовах про стосунки виникає питання: скільки побачень потрібно для того, щоб сформувати ідеальні стосунки?

На це питання відповів для читачів РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

І хоча уявлення про "правильну" кількість побачень може змінюватись, усе залежить від якості спілкування, а не від кількості часу, проведеного разом.

Деякі психологи вважають, що для розвитку глибокого зв'язку перші чотири-п'ять побачень можуть відігравати ключову роль. Це той час, коли партнери відкривають свої цінності, ставлення до життя, захоплення та цілі.

"Проте важливо не лише обговорювати загальні теми, а й наважитись на глибші, які дають уявлення про особисті переконання та погляди на стосунки. Для багатьох пар побачення працюють як "перевірка на сумісність", - пояснює експерт.

У перші зустрічі ми схильні показувати себе з кращого боку, і тільки з часом проявляємо себе справжніх. Тому важливо не поспішати, не встановлювати "квоту" на кількість побачень, після яких усе має стати серйозним.

Навпаки, варто уважно спостерігати за відчуттями після кожної зустрічі, звертати увагу на те, чи відчуваєте ви себе комфортно та чи є відкритість у спілкуванні.

Ідеальні стосунки розвиваються не за кількістю побачень, а завдяки взаємному розумінню, довірі та готовності обох партнерів працювати над зв’язком.

"Тому правильна відповідь на питання - це стільки побачень, скільки буде потрібно саме вам, щоб розвинути щирий і стабільний зв'язок", - резюмував Віталій Курсік.

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