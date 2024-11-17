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"Правильное" количество свиданий: сколько их должно быть для идеальных отношений?

Какое количество свиданий необходимо для идеальных отношений (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Есть ли "правильное" количество свиданий для развития идеальных отношений? Часто в разговорах об отношениях возникает вопрос: сколько свиданий нужно для того, чтобы сформировать идеальные отношения?

На этот вопрос ответил для читателей РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

И хотя представление о "правильном" количестве свиданий может изменяться, все зависит от качества общения, а не от количества времени, проведенного вместе.

Некоторые психологи считают, что для развития глубокой связи первые четыре-пять свиданий могут играть ключевую роль.

"Но важно не только обсуждать общие темы, но и решиться на более глубокие, которые дают представление о личных убеждениях и взглядах на отношения. Для многих пар свидания работают как "проверка на совместимость", - объясняет эксперт.

В первые встречи мы склонны показывать себя с лучшей стороны и только со временем проявляем себя настоящих. Поэтому важно не спешить, не устанавливать "квоту" на количество свиданий, после которых все должно стать серьезным.

Напротив, следует внимательно наблюдать за ощущениями после каждой встречи, обращать внимание на то, чувствуете ли вы себя комфортно и открытость в общении.

Идеальные отношения развиваются не по количеству свиданий, а благодаря взаимному пониманию, доверию и готовности обоих партнеров работать над связью.

"Поэтому правильный ответ на вопрос - это столько свиданий, сколько потребуется именно вам, чтобы развить искреннюю и стабильную связь", - резюмировал Виталий Курсик.

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