Правила здорового ужина: что и как лучше есть вечером

Правила здорового ужина:

1. Правильно выбирайте и сочетайте продукты.

Не ешьте на ночь тяжелую пищу, полезный ужин может содержать следующие сочетания: белок+ клетчатка + растительные жиры.

Если есть проблемы с ферментами кишечника, желчеоттоком, плохо и долго переваривается еда, то на ужин рекомендуется выбирать легкий белок: рыбу, морепродукты, и если нет вздутия - чечевицу, бобы, рис.

Если Вы преследуете цель набрать вес, или у вас нет проблем с поджелудочной железой, тогда можно позволить себе поужинать и по формуле: белок+клетчатка +сложные углеводы.

Если поддерживаете вес или худеете: белок+ клетчатка.



2. Не употребляйте на ужин продукты, имеющие высокий инсулиновый индекс (например, фрукты, фруктовые салаты, кисломолочную продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, а также сладкие овощи и корнеплоды, например свеклу, морковь, горошек).

3. Не ужинайте слишком поздно. Лучше, чтобы ужин был не позднее 4 часов до сна (мясо едим только до 18.00), если позже - выпейте фермент. Или натуральные продукты (кумин, ананас, тмин, фенхель, пихтовый бальзам - это натуральные продукты-ферменты).

Помните, что поздний и тяжелый ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает уставшими и лишает сил на следующий день.

Также помните, что ужин в 17.00 для тех, кто ложится спать после 00:00, - тоже не лучший вариант, так как это приведет к замедлению обмена веществ, отложению жировой ткани и потери мышечной массы тела.

4. Травы и специи используем по самочувствию. Если вы не привыкли кушать сырые травы, овощи и фрукты, стоит начинать с небольших порций, смешивая отварные продукты с немногим количеством сырых. Переход должен быть плавным!

И обязательно помните про суперфуды для усиления хорошего метаболизма: артишок, листовая зелень, сельдерей, лимон, ягоды, расторопшу, семена льна, водоросли, растительные масла холодного отжима.

5. Вечером еда должна быть более приготовленная (отварная, запеченная), чем другие приемы пищи.

Варианты правильного ужина от диетолога:

Примеры здорового ужина (instagram.com/dietolog_gogoleva)