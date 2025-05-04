Правда та міфи про мамопластику: хірург пояснив, як уникнути ускладнень та не шкодувати

Понад півтора мільйона жінок щороку лягають під ніж заради красивого бюста. Та чи справді мамопластика така безпечна, як про неї говорять?

Пластичний хірург та засновник COSMETIC SURGERY CLINIC Олександр Бебих розповів для РБК-Україна (проєкт Styler), які ускладнення бувають після операції, чому виникає серома, капсулярна контрактура і які міфи лише відлякують жінок дарма.

Щороку у світі проводиться понад півтора мільйона операцій з корекції форми та розміру молочних залоз. Такі статистичні дані наводить Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS). Ускладнення після мамопластики виникають приблизно у 2% випадків.

"Певний ризик дійсно існує, адже, мамопластика - це повноцінне хірургічне втручання. І одне із завдань пластичного хірурга - проаналізувати ризики та зробити все, щоб їх уникнути. Завжди обирайте професіоналів з досвідом, які використовують перевірені хірургічні техніки та працюють лише з якісними сертифікованими імплантатами", - каже Олександр Бебих.

Де знайти такого хірурга?

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"І це стосується не лише вашого здоров’я, а й естетичного вигляду грудей. Мені досить часто доводиться виправляти чужі помилки. Пацієнтки просять прибрати асиметрію грудей, яка з’явилась відразу після операції. Або ж горе-хірург взагалі неправильно розмістив імплантати й груди не мають естетичної форми. Таким "профі" довіряти своє здоров’я точно не варто. Найпоширеніше ускладнення, яке трапляється відразу після операції - інфекційне запалення. Але є й більш пізні ускладнення, які можуть проявитися через кілька років після мамопластики - це серома та капсулярна контрактура", - підкреслив фахівець.

Легке розв’язання проблеми

Коли хірург встановлює силіконовий імплантат, організм створює навколо нього спеціальну оболонку. Вона має приблизно таку ж товщину, як звичайна латексна рукавичка. Серома - це скупчення між капсулою та імплантатом рідини лімфоїдного характеру, яка створює певний дискомфорт.

"Причина виникнення сероми - пошкодження хірургом лімфатичних судин, що призводить до витоку лімфи. Як правило, серома - рідкісне явище, яке з'являється за два, три, або й вісім років після операції. Спочатку жінки відчувають дискомфорт. Потім помічають, що у них збільшились груди. На щастя, усунути цю проблему досить легко - достатньо призначити антибіотики й невдовзі рідина зникне сама. Раніше хірургам доводилось для цього робити пункцію - прокол, через який рідина виходила назовні. Якщо після лікування серома виникла знову, це може перерости в інше ускладнення - капсулярну контрактуру", - пояснив пластичний хірург.

Проста формула

Капсулярна контрактура виникає за кілька років після операції, коли організм сформував навколо імплантату надмірно щільну фіброзну капсулу. Простіше кажучи, товщина капсули збільшується і починає стискати імплантат.

Це призводить до деформації грудей: вони підтягуються вверх, або опускаються донизу. Цей процес супроводжується больовими відчуттями.

"Крім сероми спровокувати капсулярну контрактуру може й бактеріальна інфекція. Хоча є теорії й про те, що ріст капсулярної контрактури - це індивідуальна реакція організму на імплантат. Дійсно, результати останніх досліджень говорять про те, що при використанні деяких видів імплантатів ризик цього ускладнення зменшується", - каже Олександр Бебих.

Він додав, що для того, аби позбутися проблеми, потрібно видалити імплантат та капсулу, яку створив організм, а потім встановити новий імплантат. Мінімізувати ризики хірург може за допомогою простої формули: використовувати лише якісні імплантати та дотримуватись стерильності під час операції. Пластичний хірург Олександр Бебих розказав усю правду про мамопластику (фото з особистого архіву)

Це лише міфи

Найпоширеніший страх, який лякає жінок, що задумуються про мамопластику: силіконові імплантати викликають онкологічні захворювання. Варто сказати, що зв’язок між імплантатами та онкологією досі не встановлений, про що свідчать дослідження Національного інституту раку США.

"Це такий же міф, як і те, що силіконовий імплантат може вибухнути під час авіаперельоту чи порватись під час занять сексом. Мені відомо не так багато випадків, коли силіконовий імплантат дійсно розірвався. Перший випадок, коли дівчина потрапила в аварію. Другий - коли в спортзалі на груди дівчині, яка виконувала вправи, впала штанга. Насправді імплантати рвуться дуже рідко. І основна причина цього - брак, - пояснює пластичний хірург.

Він додав, що навіть якщо таке сталося, не варто панікувати. Вміст імплантатів не потрапить до тканин і ніяк не вплине на ваше здоров’я. Тобто весь час до корекції ви будете в безпеці.

Ще один міф - імплантати потрібно регулярно міняти, бо вони виходять з ладу і шкодять здоров’ю.

"Це не так. Деякі виробники дають своїм виробам гарантію в 10 років, але якщо все окей - ви можете ходити з ними 20 років і більше. В медичній пресі є дані про те, що деякі пацієнтки ходять з імплантатами понад 50 років і не мають жодних проблем. Щоб резюмувати, скажу: пластика грудей - це відповідальний крок. Робити пластику чи ні? Просто зважте всі плюси й мінуси. Якщо плюсів більше - обирайте пластику. Якщо більше страхів - не поспішайте, ви ще не готові. Але коли мої пацієнтки бачать результат пластики, завжди кажуть: "Я така рада, що на це наважилась!" - сказав Олександр Бебих.