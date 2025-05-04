Правда и мифы о маммопластике: хирург объяснил, как избежать осложнений и не жалеть

Более полутора миллионов женщин ежегодно ложатся под нож ради красивого бюста. Но действительно ли маммопластика так безопасна, как о ней говорят?

Пластический хирург и основатель COSMETIC SURGERY CLINIC Александр Бебих рассказал для РБК-Украина (проект Styler), какие осложнения бывают после операции, почему возникает серома, капсулярная контрактура и какие мифы только отпугивают женщин зря.

Ежегодно в мире проводится более полутора миллионов операций по коррекции формы и размера молочных желез. Такие статистические данные приводит Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS). Осложнения после маммопластики возникают примерно в 2% случаев.

"Определенный риск действительно существует, ведь маммопластика - это полноценное хирургическое вмешательство. И одна из задач пластического хирурга - проанализировать риски и сделать все, чтобы их избежать. Всегда выбирайте профессионалов с опытом, которые используют проверенные хирургические техники и работают только с качественными сертифицированными имплантатами", - говорит Александр Бебих.

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"И это касается не только вашего здоровья, но и эстетического вида груди. Мне довольно часто приходится исправлять чужие ошибки. Пациентки просят убрать асимметрию груди, которая появилась сразу после операции. Или же горе-хирург вообще неправильно разместил имплантаты и грудь не имеет эстетической формы. Таким "профи" доверять свое здоровье точно не стоит. Самое распространенное осложнение, которое случается сразу после операции - инфекционное воспаление. Но есть и более поздние осложнения, которые могут проявиться через несколько лет после маммопластики - это серома и капсулярная контрактура", - подчеркнул специалист.

Легкое решение проблемы

Когда хирург устанавливает силиконовый имплантат, организм создает вокруг него специальную оболочку. Она имеет примерно такую же толщину, как обычная латексная перчатка. Серома - это скопление между капсулой и имплантатом жидкости лимфоидного характера, которая создает определенный дискомфорт.

"Причина возникновения серомы - повреждение хирургом лимфатических сосудов, что приводит к утечке лимфы. Как правило, серома - редкое явление, которое появляется через два, три, или восемь лет после операции. Сначала женщины испытывают дискомфорт. Затем замечают, что у них увеличилась грудь. К счастью, устранить эту проблему достаточно легко - достаточно назначить антибиотики и вскоре жидкость исчезнет сама. Раньше хирургам приходилось для этого делать пункцию - прокол, через который жидкость выходила наружу. Если после лечения серома возникла снова, это может перерасти в другое осложнение - капсулярную контрактуру", - пояснил пластический хирург.

Простая формула

Капсулярная контрактура возникает через несколько лет после операции, когда организм сформировал вокруг имплантата чрезмерно плотную фиброзную капсулу. Проще говоря, толщина капсулы увеличивается и начинает сжимать имплантат.

Это приводит к деформации груди: она подтягивается вверх, или опускается вниз. Этот процесс сопровождается болевыми ощущениями.

"Кроме серомы спровоцировать капсулярную контрактуру может и бактериальная инфекция. Хотя есть теории и о том, что рост капсулярной контрактуры - это индивидуальная реакция организма на имплантат. Действительно, результаты последних исследований говорят о том, что при использовании некоторых видов имплантатов риск этого осложнения уменьшается", - говорит Александр Бебих.

Он добавил, что для того, чтобы избавиться от проблемы, нужно удалить имплантат и капсулу, которую создал организм, а затем установить новый имплантат. Минимизировать риски хирург может с помощью простой формулы: использовать только качественные имплантаты и соблюдать стерильность во время операции. Пластический хирург Александр Бебих рассказал всю правду о маммопластике (фото из личного архива)

Это только мифы

Самый распространенный страх, который пугает женщин, задумывающихся о маммопластике: силиконовые имплантаты вызывают онкологические заболевания. Стоит сказать, что связь между имплантатами и онкологией до сих пор не установлена, о чем свидетельствуют исследования Национального института рака США.

"Это такой же миф, как и то, что силиконовый имплантат может взорваться во время авиаперелета или порваться во время занятий сексом. Мне известно не так много случаев, когда силиконовый имплантат действительно разорвался. Первый случай, когда девушка попала в аварию. Второй - когда в спортзале на грудь девушке, которая выполняла упражнения, упала штанга. На самом деле имплантаты рвутся очень редко. И основная причина этого - брак, - объясняет пластический хирург.

Он добавил, что даже если такое произошло, не стоит паниковать. Содержимое имплантатов не попадет в ткани и никак не повлияет на ваше здоровье. То есть все время до коррекции вы будете в безопасности.

Еще один миф - имплантаты нужно регулярно менять, потому что они выходят из строя и вредят здоровью.

"Это не так. Некоторые производители дают своим изделиям гарантию в 10 лет, но если все окей - вы можете ходить с ними 20 лет и больше. В медицинской прессе есть данные о том, что некоторые пациентки ходят с имплантатами более 50 лет и не имеют никаких проблем. Чтобы резюмировать, скажу: пластика груди - это ответственный шаг. Делать пластику или нет? Просто взвесьте все плюсы и минусы. Если плюсов больше - выбирайте пластику. Если больше страхов - не спешите, вы еще не готовы. Но когда мои пациентки видят результат пластики, всегда говорят: "Я так рада, что на это решилась!" - сказал Александр Бебих.