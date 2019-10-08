Права по-новому: депутаты готовят сюрприз для будущих водителей

Депутаты Верховной Рады решили внести существенные изменения в процесс получения водительских прав. Группа народных избранников от фракции "Слуга народа" внесла на рассмотрение законопроект № 2201, который размещен на сайте Верховной Рады.

Большим сюрпризом в этом законопроекте для будущих водителей станет то, что для изучения правил дорожного движения украинцам не обязательно будет посещать обучение в специализированных школах.

Как отметили авторы законопроекта, подобная практика используется во многих европейских странах и уже зарекомендовала себя, как положительная. Кроме того, обязательное посещение теории в специализированных школах нарушает права отдельных категорий граждан, к примеру – это сложно делать мамам в декрете.

Для того, чтобы получить доступ к практическим урокам вождения, украинцам нужно будет пройти теоретический тест. После этого – будущего водителя выпустят с инструктором на дороги общего пользования.

Если ученик, который изучал теорию самостоятельно, не сдаст тест с первого раза, то в следующий раз он сможет пройти его повторно только через три месяца.

Кроме того, такое нововведение считается логичным, так как в некоторых автошколах к практическим занятиям допускают уже после двух недель теоретических занятий, и многие из учеников очень плохо знают даже знаки дорожного движения.