Права по-новому: депутати готують сюрприз для майбутніх водіїв

Депутати Верховної Ради вирішили внести суттєві зміни в процес отримання водійських прав. Група народних обранців від фракції "Слуга народу" внесла на розгляд законопроект № 2201, який розміщений на сайті Верховної Ради.

Великим сюрпризом в цьому законопроекті для майбутніх водіїв стане те, що для вивчення правил дорожнього руху українцям не обов'язково буде відвідувати навчання в спеціалізованих школах.

Як зазначили автори законопроекту, подібна практика використовується в багатьох європейських країнах і вже зарекомендувала себе, як позитивна. Крім того, обов'язкове відвідування теорії в спеціалізованих школах порушує права окремих категорій громадян, наприклад – це складно робити мамам в декреті.

Для того, щоб отримати доступ до практичних уроків водіння, українцям потрібно буде пройти теоретичний тест. Після цього – майбутнього водія випустять з інструктором на дороги загального користування.

Якщо учень, який вивчав теорію самостійно, не здасть тест з першого разу, то наступного разу він зможе пройти його повторно тільки через три місяці.

Крім того, таке нововведення вважається логічним, так як в деяких автошколах до практичних занять допускають вже після двох тижнів теоретичних занять, і багато хто з учнів дуже погано знають навіть знаки дорожнього руху.