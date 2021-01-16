Права изъяли после ДТП: эксперты рассказали, за что могут забрать и как их быстро вернуть

Эксперты рассказали, за что могут забрать права и как быстро их можно вернуть (Коллаж РБК-Украина)

Автомобильные права могут изъять у водителя даже на месте ДТП, хотя ранее считалось, что лишить прав может только суд. Это требование инспекторов законно, но водителю обязаны выдать временное разрешение на вождение автомобиля. Оно будет действовать 90 дней, а вот лишить права управлять автомобилем полностью – может только суд.

Как сообщается на портале Auto.bigmir.net, лишить права на вождения автомобиля суд может на срок от 90 дней до 10 лет. В первую очередь это зависит от тяжести правонарушения. И срок начинает считаться не от момента изъятия прав инспектором, а от дня принятия решения суда. Это мера наказания считается довольно жесткой, но так наказывают за серьезные правонарушения.

За что могут лишить прав

Создание аварийной ситуации. Права могут изъять на срок от 6 до 12 месяцев. Под понятием "создание аварийной ситуации" в законе указано, что это нарушение правил дорожного движения, из-за которого другие участники движения вынуждены были тормозить, менять траекторию движения, выезжать на встречную полосу или обочину, совершать другие действия, чтобы избежать аварии, обезопасить себя и транспорт.

Невыполнение требований правоохранительных органов об остановке. Если водитель после законных требований сотрудника полиции об остановке, продолжил движение, то он может лишиться прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Нарушение правил при пересечении железнодорожного переезда. Такое нарушение карается более строго – лишением прав на срок от 12 до 24 месяцев.

Вина в ДТП. Нарушение ПДД, которое привело к аварии с пострадавшими, повреждением транспортных средств, дорожных сооружений или материального имущества, карается не только штрафами, но и лишением прав. Минимальный срок от 6 до 12 месяцев, но если есть отягчающие обстоятельства – то на более долгий срок.

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Управление автомобилем с неисправностями тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, карается лишением прав на 3-6 месяцев. Однако тут есть нюанс – при повторном нарушении в течение 12 месяцев.

Управление в состоянии опьянения. За такое поведение на дорогах прав могут лишить сроком и до 10 лет. Отказ от медицинского освидетельствования при остановке не поможет избежать наказания.

Как вернуть права

Есть несколько способов, которые помогут вернуть права на вождения автомобиля.

Можно дождаться, пока закончится срок рассмотрения вашего дела.

Можно пробовать заменить изъятие прав штрафом.

Можно оспорить постановление полиции в суде и вернуть себе права.

Если срок небольшой – дождаться, пока окончиться срок лишения прав.

Как говорят юристы, многие дела не доходят до суда и через 90 дней люди пишут заявление и получают права обратно. Но если дело начали рассматривать в суде, то без помощи хорошего адвоката не обойтись.

После окончания срока лишения прав водителю придется снова сдавать экзамен в СЦ МВД.

Где находятся права после изъятия

Если их забрали временно инспекторы полиции, то через 90 дней их можно найти в полиции по месту регистрации, но при условии, что суд не выносил решение.

Если суд принял решение наказать штрафом, то права находятся в отделении полиции. Чтобы их забрать, нужно дождаться вступления в силу решения суда, оплатить штраф, взять квитанцию и оригинал судебного постановления, и отправиться в сервисный центр по месту регистрации.

Если было принято решение о лишении прав на определенный срок, то после окончания этого срока и успешной сдачи повторного экзамена, медицинского освидетельствования, права можно будет получить в РСЦ.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам придется заплатить налог на автомобиль.

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