Права вилучили після ДТП: експерти розповіли, за що можуть забрати і як їх швидко повернути

Експерти розповіли, за що можуть забрати права і як швидко їх можна повернути (Колаж РБК-Україна)

Автомобільні права можуть вилучити у водія навіть на місці ДТП, хоча раніше вважалося, що позбавити прав може тільки суд. Ця вимогу інспекторів законно, але водієві зобов'язані видати тимчасовий дозвіл на водіння автомобіля. Він буде діяти 90 днів, а от позбавити права керувати автомобілем повністю – може тільки суд.

Як повідомляється на порталі Auto.bigmir.net, позбавити права на водіння автомобіля суд може на строк від 90 днів до 10 років. В першу чергу це залежить від тяжкості правопорушення. І строк починає вважатися не від моменту вилучення прав інспектором, а від дня ухвалення рішення суду. Це міра покарання вважається досить жорсткою, але так карають за серйозні правопорушення.

За що можуть позбавити прав

Створення аварійної ситуації. Права можуть вилучити на термін від 6 до 12 місяців. Під поняттям "створення аварійної ситуації" в законі зазначено, що це порушення правил дорожнього руху, через яке інші учасники руху були змушені гальмувати, змінювати траєкторію руху, виїжджати на зустрічну смугу або узбіччя, вчиняти інші дії, щоб уникнути аварії, убезпечити себе і транспорт.

Невиконання вимог правоохоронних органів про зупинення. Якщо водій після законних вимог співробітника поліції про зупинку, продовжив рух, то він може позбутися прав на термін від 3 до 6 місяців.

Порушення правил при перетині залізничного переїзду. Таке порушення карається більш суворо – позбавленням прав на термін від 12 до 24 місяців.

Вина в ДТП. Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії з потерпілими, пошкодженням транспортних засобів, дорожніх споруд чи матеріального майна, карається не тільки штрафами, але й позбавленням прав. Мінімальний термін від 6 до 12 місяців, але якщо є обтяжувальні обставини – то на більш довгий термін.

Порушення правил експлуатації транспортного засобу. Керування автомобілем з несправностями гальмівної системи, зовнішніх світлових приладів, кермового управління, карається позбавленням прав на 3-6 місяців. Однак тут є нюанс – при повторному порушенні протягом 12 місяців.

Керування в стані сп'яніння. За таку поведінку на дорогах прав можуть позбавити терміном до 10 років. Відмова від медичного огляду при зупинці не допоможе уникнути покарання.

Як повернути права

Є кілька способів, які допоможуть повернути права на водіння автомобіля.

Можна дочекатися, поки закінчиться термін розгляду вашої справи.

Можна пробувати замінити вилучення прав штрафом.

Можна оскаржити постанову поліції в суді та повернути собі права.

Якщо термін невеликий – дочекатися, поки закінчитися термін позбавлення прав.

Як кажуть юристи, багато справ не доходять до суду і через 90 днів люди пишуть заяву та отримують права назад. Але якщо справу почали розглядати в суді, то без допомоги хорошого адвоката не обійтися.

Після закінчення строку позбавлення прав водієві доведеться знову складати іспит в СЦ МВС.

Де знаходяться права після вилучення

Якщо їх забрали тимчасово інспектори поліції, то через 90 днів їх можна знайти в поліції за місцем реєстрації, але за умови, що суд не виносив рішення.

Якщо суд прийняв рішення покарати штрафом, то права знаходяться у відділенні поліції. Щоб їх забрати, потрібно дочекатися вступу в силу рішення суду, сплатити штраф, взяти квитанцію та оригінал судової постанови, і відправитися в сервісний центр за місцем реєстрації.

Якщо було прийнято рішення про позбавлення прав на визначений строк, то після закінчення цього терміну та успішного складання повторного іспиту, медичного огляду, права можна буде отримати в РСЦ.

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