Працювати треба з розумом. 7 додатків, котрі вбережуть ваші очі та зір

Як зберегти очі здоровими, захистити їх від комп'ютера й не втратити зір на тлі регулярної роботи "в екрані", знають не всі. Допомогти в цьому можуть спеціалізовані додатки для Android, iOS, Windows і навіть Linux.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих програм і додатків, які допоможуть робити необхідні перерви у робочому процесі та вберегти здоров'я.
Ця програма для Windows, macOS та Linux автоматично нагадуватиме вам зробити перерву під час роботи на комп'ютері.
Вона запускається за замовчуванням й відкриває вікно нагадування (із паралельним звуковим сигналом) для того, щоб користувач регулярно робив перерви й давав очам відпочити.
У вікні нагадування показуються також корисні поради - як отримати максимальну вигоду від перерв і т.ін.
Додаток Stretchly (скріншот: apps.microsoft.com)
Цей додаток для Windows, Android та iOS контролює продуктивність використання гаджетів й рівень залежності від них.
Він показує, скільки часу ви проводите "в екрані" й допомагає зосередитися на найголовнішому, обмежуючи використання другорядних програм.
Програма дозволяє також встановити ліміти використання тих чи інших програм і отримувати сповіщення про перевищення цих лімітів.
Додаток StayFree - Screen Time (скріншот: play.google.com)
Ця програма для Windows і Linux допомагає контролювати робочий (чи ігровий) час, а також зберігає ваше здоров'я.
Вона дозволяє налаштувати нагадування, щоб ви не забули зробити перерву й відволіктися від екрана, а також веде щоденну й щомісячну статистику, завдяки якій можна дізнатися коли та скільки користувач працював за комп'ютером.
Додаток Workrave (скріншот: workrave.org)
Цей додаток для Android та iOS допоможе відволікатися від смартфона й давати очам регулярний перепочинок.
Ідея програми полягає в тому, що кожні 20 хвилин користувач повинен зробити 20-секундну перерву, впродовж якої потрібно дивитися на об'єкти, котрі знаходяться у 20 футах (близько 6 метрів) від нього.
Додаток Eye Care 20 20 20 (скріншот: play.google.com)
Додаток для Android допомагає створити розклад роботи та відпочинку для зменшення ризику проблем зі здоров'ям й підвищення продуктивності.
Програма дозволяє користувачеві створювати індивідуальні налаштування щодо робочого процесу, необхідних для відпочинку перерв, навіть дає підказки - як дати відпочити очам і т.ін.
Додаток Work / Break Timer (скріншот: play.google.com)
Додаток Stay Focused: App/Site Blocker для Android і відповідне розширення StayFocusd для Chrome дозволяють керувати сайтами й додатками, які ви використовуєте впродовж дня.
Ці програми допомагають боротися з інтернет-залежністю, безцільним інтернет-серфінгом та скролінгом соціальних мереж - блокують "зайві" ресурси на встановлений користувачем проміжок часу, мають вбудований таймер використання тих чи інших додатків, а також нагадують про продуктивність.
Додаток Stay Focused (скріншот: play.google.com)
Micro Breaks - розширення для Google Chrome, що дозволяє налаштувати будь-які необхідні користувачеві нагадування.
За замовчуванням в ньому вже існують кілька нагадувань для здорових звичок (дихальні вправи, боротьба зі стресом, відпочинок та зняття напруги для очей тощо).
Розширення Micro Breaks (скріншот: chromewebstore.google.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі додатки для дозвілля дітей.
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