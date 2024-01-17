Працювати треба з розумом. 7 додатків, котрі вбережуть ваші очі та зір

Stretchly

Ця програма для Windows, macOS та Linux автоматично нагадуватиме вам зробити перерву під час роботи на комп'ютері.

Вона запускається за замовчуванням й відкриває вікно нагадування (із паралельним звуковим сигналом) для того, щоб користувач регулярно робив перерви й давав очам відпочити.

У вікні нагадування показуються також корисні поради - як отримати максимальну вигоду від перерв і т.ін.

Додаток Stretchly (скріншот: apps.microsoft.com)

StayFree - Screen Time

Цей додаток для Windows, Android та iOS контролює продуктивність використання гаджетів й рівень залежності від них.

Він показує, скільки часу ви проводите "в екрані" й допомагає зосередитися на найголовнішому, обмежуючи використання другорядних програм.

Програма дозволяє також встановити ліміти використання тих чи інших програм і отримувати сповіщення про перевищення цих лімітів.

Додаток StayFree - Screen Time (скріншот: play.google.com)

Workrave

Ця програма для Windows і Linux допомагає контролювати робочий (чи ігровий) час, а також зберігає ваше здоров'я.

Вона дозволяє налаштувати нагадування, щоб ви не забули зробити перерву й відволіктися від екрана, а також веде щоденну й щомісячну статистику, завдяки якій можна дізнатися коли та скільки користувач працював за комп'ютером.

Додаток Workrave (скріншот: workrave.org)

Eye Care 20 20 20

Цей додаток для Android та iOS допоможе відволікатися від смартфона й давати очам регулярний перепочинок.

Ідея програми полягає в тому, що кожні 20 хвилин користувач повинен зробити 20-секундну перерву, впродовж якої потрібно дивитися на об'єкти, котрі знаходяться у 20 футах (близько 6 метрів) від нього.

Додаток Eye Care 20 20 20 (скріншот: play.google.com)

Work / Break Timer

Додаток для Android допомагає створити розклад роботи та відпочинку для зменшення ризику проблем зі здоров'ям й підвищення продуктивності.

Програма дозволяє користувачеві створювати індивідуальні налаштування щодо робочого процесу, необхідних для відпочинку перерв, навіть дає підказки - як дати відпочити очам і т.ін.

Додаток Work / Break Timer (скріншот: play.google.com)

Stay Focused

Додаток Stay Focused: App/Site Blocker для Android і відповідне розширення StayFocusd для Chrome дозволяють керувати сайтами й додатками, які ви використовуєте впродовж дня.

Ці програми допомагають боротися з інтернет-залежністю, безцільним інтернет-серфінгом та скролінгом соціальних мереж - блокують "зайві" ресурси на встановлений користувачем проміжок часу, мають вбудований таймер використання тих чи інших додатків, а також нагадують про продуктивність.

Додаток Stay Focused (скріншот: play.google.com)

Micro Breaks

Micro Breaks - розширення для Google Chrome, що дозволяє налаштувати будь-які необхідні користувачеві нагадування.

За замовчуванням в ньому вже існують кілька нагадувань для здорових звичок (дихальні вправи, боротьба зі стресом, відпочинок та зняття напруги для очей тощо).

Розширення Micro Breaks (скріншот: chromewebstore.google.com)