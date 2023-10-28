Працівники магазину назвали найогидніші вчинки, які робили покупці

Робота в магазині одягу може здатися, на перший погляд, легкою. Однак, як у будь-якій сфері, у роботі продавців є свої "підводні камені". Зокрема, працівники поділились найогиднішими вчинками покупців, які зустрічались у їхній роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Покупці ображають продавців

Американка Барбара Стерн працювала в елітному бутіку три роки. Вона розповіла, що одного разу клієнт, якому вона допомагала, звернувся до неї і сказав: "Ви, напевно, не носите такий одяг.. Він не зовсім для вашого типу".

Стерн сприйняла цей коментар як "прямий удар по моєму особистому стилю". Попри те, що Стерн образили, вона все одно виконувала свою роботу і подбала про те, щоб клієнт був задоволений.

"Було складно посміхатися і залишатися професіоналом, але я це зробила", - сказала вона.

Звинувачують працівників у приховуванні товарів

Елоїза Хіф працювала в магазині одягу два роки. Вона серйозно ставилася до своєї роботи і робила все можливе, щоб допомогти клієнтам знайти речі, які вони шукали.

Одного разу клієнт розлютився, тому що йому сподобалась шкіряна куртка, але не було його розміру в наявності. Тоді чоловік сердито вимагав, щоб дівчина щось зробила і звинуватив її в навмисному приховуванні товару.

Влаштовують безлад у роздягальні

Елоїза Хіф розповіла, що однією з поширених помилок є приміряння великої кількості одяг та залишати безлад у примірочній.

Вона уточнила, що часто люди приміряють 20 речей та купують, щось одне або й зовсім нічого.

До того ж покупці залишають речі в гардеробній, не потрудившись їх повісити або скласти.

Злі, коли не можуть отримати знижку

Гарретт Беміллер, який чотири роки працював консультантом у магазині одягу, розповів, що багато покупців "полюють" на акції, щоб придбати улюблений одяг за нижчою ціною.

За його словами, одного разу він був свідком покупця, який накинувся з кулаками на касира, тому що термін дії акції закінчився. Тоді він викликав поліцію на неадекватного покупця.

Псують одяг, щоб отримати знижку

Беміллер розповів, що одного разу в магазині до матері підійшла донька, якій сподобалась куртка, але жінка відповіла, що річ занадто дорога.

Тоді приблизно через п'ять хвилин до Боміллера підійшла жінка та заявила, що річ порвана та вимагала знижку.

Тому він вважає, що річ зіпсували навмисно, щоб знизити ціну.