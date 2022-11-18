Без прання та прасування: як на довго зберегти одяг свіжим

Дезодоруйте спреєм з білим оцтом

Спрей з білим оцтом творить чудеса в дезодорації одягу. Він також добре працює для взуття, яке вже почало неприємно пахнути.

Для приготування чудодійної суміші поєднайте 150 мл білого оцту зі 150 мл води, налийте це до пляшки з пульверизатором, щоб обприскати потрібний одяг. Кислий запах оцту зникне, коли одяг висохне, і він буде виглядати абсолютно новим.

Оживіть тьмяні тканини сіллю

Найімовірніше одяг тьмяніє від того, що у ньому накопичилося забагато бруду. Якщо це сталося з вашою улюбленою кофтинкою, замочіть її відрі холодної води з чотирма столовими ложками солі.

Сіль допоможе видалити ці утворення бруду, і ви зможете носити свій одяг як новий.

Видаліть затхлі запахи за допомогою ефірних олій

Якщо від одягу вже віє неприємний запах, його можна вивісити на вулицю, якщо дозволяють погодні умови. Вітер прибере запах, а сонячні промені знищать утворені бактерії.

Проте якщо погода стоїть на заваді, скористайтеся ефірними оліями. Виберіть свій улюблений аромат та змішайте кілька крапель з водою, щоб запах не був надто концентрованим.

Свіжість одягу повернуть побутові предмети (фото: Freepik)

Видаліть складки за допомогою саморобного спрею-ліфтингу

Звісно, випрасувати пом'ятий одяг набагато простіше, але не завжди на це є можливість. Тому спробуйте виготовити спрей-ліфтинг.

У пляшці з розпилювачем змішайте вісім частин води, одну частину пом'якшувача тканини та одну частину спирту. Добре перемішайте перед використанням і розпиліть на складки одягу. Після цього чистими руками потріть складки.

Зробіть свій власний засіб для виведення плям

Для видалення будь-яких глибоких плям вам знадобиться дві третини склянки харчової соди та половина склянки білого оцту. Змішайте їх у тарілці та нанесіть пасту на пляму, втираючи її в тканину вологою ганчіркою.

Зачекайте п'ять хвилин, прополощіть одяг холодною водою, і пляма зникне. Для більш стійких плям залиште засіб на одязі трохи довше, щоб він проник у тканини трохи глибше.

Відполіруйте взуття маленькою щіткою

Коли взимку на вулиці брудно, може з'явитися потреба випрати взуття в пральній машині. Замість цього використовуйте зубну щітку та трохи мильної води.

Якщо взуття буде в процесі дещо деформованим, наповніть його зім'ятою газетою та залиште на ніч, щоб повернути початкову форму. Однак не застосовуйте цей метод із взуттям з натуральної шкіри, оскільки це може його пошкодити.