Эти позы помогут вам забеременеть: таких всего две

Какие позиции лучше?

Согласно некоторым исследованиям, некоторые позы могут повышать вероятность, что сперматозоиды доберутся до яйцеклетки и произойдет оплодотворение.

Это "миссионерская" (мужчина сверху) и "догги-стайл" (мужчина сзади). Считается, что такие позы обеспечивают более глубокое проникновение - приближая сперму к шейке матки.

Когда лучше работать над зачатием?

Лучшее время для беременности - это "фертильное окно", которое включает пять дней до овуляции и день овуляции. Самая высокая вероятность при этом - за два дня до овуляции и в день овуляции.

Во время овуляции яичник выпускает зрелую яйцеклетку и "яйцо" продвигается по фаллопиевой трубе к матке. На этом пути сперма встречается с яйцеклеткой и оплодотворяет ее. Сперматозоиды могут жить около пяти дней.

Таким образом, в эти дни нужно заниматься любовью чаще, тогда ваши шансы на успех возрастают.

Как узнать, что у вас овуляция?

Один из способов - подсчитать дни своего цикла. Каждый цикл начинается в первый день менструации и заканчивается за день до начала следующей менструации.

Найдите середину своего цикла. Если у вас 28-дневный цикл, овуляция обычно наступает примерно на 14-й день.

Но не у всех женщин происходит овуляция в середине цикла. Если вы пытаетесь зачать ребенка в середине цикла, но у вас не получается, может быть, овуляция у вас наступает раньше или позже.

Определить овуляцию помогут специальные тесты, которых полно в аптеках, а также измерение базальной температуры, прежде чем встать утром (в дни овуляции она выше). Кроме того во время овуляции меняются выделения из влагалища: слизь становится прозрачной и густой - примерно по консистенции яичного белка.

Поможет ли женщине оргазм?

Конечно же без мужского оргазма забеременеть не получится, женщине же получать разрядку для зачатия необязательно, но желательно.

Ведь сокращения шейки матки во время женского оргазма помогут сперме продвинуться к месту дислокации.