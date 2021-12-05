Ці пози допоможуть вам завагітніти: таких всього дві

Які позиції краще?

Згідно з деякими дослідженнями, деякі пози можуть підвищувати ймовірність, що сперматозоїди доберуться до яйцеклітини і відбудеться запліднення.

Це "місіонерська" (чоловік зверху) і "доггі-стайл" (чоловік ззаду). Вважається, що такі пози забезпечують більш глибоке проникнення - наближаючи сперму до шийки матки.

Коли краще працювати над зачаттям?

Найкращий час для вагітності - це "фертильне вікно", яке включає п'ять днів до овуляції і день овуляції. Найвища ймовірність при цьому - за два дні до овуляції і в день овуляції.

Під час овуляції яєчник випускає зрілу яйцеклітину і "яйце" просувається по фаллопієвій трубі до матки. На цьому шляху сперма зустрічається з яйцеклітиною і запліднює її. Сперматозоїди можуть жити близько п'яти днів.

Таким чином, в ці дні потрібно займатися любов'ю частіше, тоді ваші шанси на успіх зростають.

Як дізнатися, що у вас овуляція?

Один із способів - підрахувати дні свого циклу. Кожен цикл починається в перший день менструації і закінчується за день до початку наступної менструації.

Знайдіть середину свого циклу. Якщо у вас 28-денний цикл, овуляція зазвичай настає приблизно на 14-й день.

Але не у всіх жінок відбувається овуляція в середині циклу. Якщо ви намагаєтеся зачати дитину в середині циклу, але у вас не виходить, може бути, овуляція у вас настає раніше або пізніше.

Визначити овуляцію допоможуть спеціальні тести, яких повно в аптеках, а також вимір базальної температури, перш ніж встати вранці (в дні овуляції вона вище). Крім того під час овуляції змінюються виділення з піхви: слиз стає прозорим і густим - приблизно по консистенції яєчного білка.

Чи допоможе жінці оргазм?

Звичайно ж без чоловічого оргазму завагітніти не вийде, жінці ж отримувати розрядку для зачаття необов'язково, але бажано.

Адже скорочення шийки матки під час жіночого оргазму допоможуть спермі просунутися до місця дислокації.