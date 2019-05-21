Не позволим Кремлю стереть память: Супрун сделала важное заявление

Уляна Супрун призвала украинцев подписать петицию в поддержку того, чтобы Германия признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, который устроил тоталитарный советский режим.

Супрун пишет, что долгом каждого украинца является не позволить Кремлю стереть память о тех ужасах или высмеять стремление украинцев рассказать правду.

С таким требованием к немецкому Бундестагу обратились украинцы, проживающие в Германии. Инициативная группа зарегистрировала петицию, которую можно подписать, безотносительно от места проживания и локации нахождения.

Петиция нужно подписать до 27 мая 2019 года. Для того, чтобы парламент Германии принял ее к рассмотрению, она должна набрать 25 тысяч подписей. Сейчас подписалось чуть более 19 тысяч человек.

"В инструкции подробно и с переводом объяснено, как верно все заполнить и на что кликать. Эта процедура займет у вас не более 5 минут", - пишет Супрун.

Супрун сделала заявление о Голодоморе в Украине (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Глава Минздрава отмечает, что геноцидом украинского народа Голодомор признали 16 стран: Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США. А еще несколько стран, среди которых Италия, Испания, Бразилия, Чехия и другие, осудили Голодомор как преступный акт против человечности.

"Весь цивилизованный мир должен признать, что такая политика была не просто преступлением Советов, а стала геноцидом против украинского народа", - заявляет Уляна Супрун.

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