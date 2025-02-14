Позитив вперше відреагував на скандальне інтерв’ю Потапа росіянину Дудю

Так, артист зізнався, що має змішані почуття після перегляду інтерв’ю репера Дудю.

"Все, що він каже там - всі можуть реагувати по-різному. Я по-своєму… Змішані відчуття. Все, що я можу сказати", - зазначив Позитив. Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Він також сказав, чи вплине, на його думку, хвиля критики на кар’єру Насті Каменських в Україні.

"Я думаю, що у кожного артиста є своя мета, своя мрія, до якої їм треба йти. І я знаю точно, що Настя, що Льоша - вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що вони роблять. Подивимося", - додав співак.

А ось заяву Потапа про те, що вони з колишнім солістом "Время и Стекло" досі підтримують дружні стосунки та навіть зустрічалися в Києві вже під час повномасштабної війни, Завгородній коментувати не став.

Нагадаємо, що розмова Олексія Потапенка з російським журналістом Юрієм Дудем, яка навела галасу у мережі, стала його першим великим інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відео, яке опубліковане на каналі Дудя, триває понад три години. Під час бесіди Потап говорив російською мовою.

У своєму інтерв’ю репер торкнувся тем життя за кордоном, благодійної діяльності, стану здоров’я, а також висловився щодо критики на свою адресу.