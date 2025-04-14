Позитив і Юлія Сахневич обрали хрещеного батька для донечки: ним став ведучий-військовий

Співак Позитив (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, розсекретили, хто стане хрещеним батьком для їхньої 3-місячної донечки Марійки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням новий випуск програми "Світанок" на М1.
Так, усе прояснилося після неформальної телефонної розмови, яка фактично зняла всі питання.
Коли співачка та ведуча Ліда Лі зателефонувала Юлії Сахневич, аби дізнатися, ким насправді є загадковий "Даня", згаданий дружиною Позитива в одному з інтерв’ю, танцівниця без вагань підтвердила: йшлося саме про Салема.
"Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже чесно спілкуємося зі своєю сім'єю", - зізналася Юлія.
Зазначимо, що знайомство танцівниці з Даніелем бере початок із шоу "Танці з зірками", де вони виступали разом у парі.
Відтоді між ними зав'язалася міцна дружба, побудована на взаємній довірі та підтримці.
До слова, Олексій і Юлія разом уже понад три роки. Їхні стосунки розпочалися після спільної участі в шоу "Танці з зірками", однак тривалий час закохані не афішували свій роман.
Лише минулого року пара поділилася новиною про весілля, а цьогоріч у них народилася дитина.
Вас може зацікавити