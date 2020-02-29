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Пожизненное и дорогое лечение: Супрун рассказала, что нужно знать о редких заболеваниях

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 15:21
Пожизненное и дорогое лечение: Супрун рассказала, что нужно знать о редких заболеваниях
Супрун о редких заболеваниях

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала, что нужно знать об орфанных заболеваниях, а также сообщила, что ежегодно в последний день февраля в мире отмечают День редких заболеваний. Об этом сообщает эксперт в соцсети Facebook.

Орфанные заболевания затрагивают небольшую часть популяции и диагностируются реже, чем одному человеку из двух тысяч. По данным, в мире существует около восьми тысяч различных редких заболеваний.

"Люди с редкими заболеваниями нуждаются в пожизненном и дорогом лечении, ведь тяжелое течение болезни и ее хронический характер существенно ухудшают качество жизни. Они проводят много времени в больницах, где регулярно обследуются и проходят курс лечения", - указано в сообщении.

Также отмечается, что половина всех диагностированных людей с редкими заболеваниями - дети. Треть не доживает даже до пяти лет, а в среднем врачам нужно 4,8 года, чтобы поставить правильный диагноз.

Для того чтобы избежать лишних неприятностей, важно иметь семейного врача, а также не отказываться от психологической поддержки.

"Средства, заложенные бюджетом на лечение распространенных заболеваний, можно было бы потратить на приобретение лекарств, которые нужны пациентам с редкими болезнями. Но поскольку лечение дорогостоящее, покрывать его полностью всем пациентам очень сложно", - пишет Супрун.

Также экс-чиновница утверждает, что каждому из нас стоит больше знать о жизни людей с такими болезнями, чтобы понимать их потребности и выражать своевременную поддержку.

Мы писали, что Супрун рассказала о вреде популярного продукта, частое употребление которого грозит здоровью.

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Новости Украины Ульяна Супрун
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