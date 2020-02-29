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Довічне і дороге лікування: Супрун розповіла, що потрібно знати про рідкісні захворювання

STYLERЖиття    29.02.2020 - 15:21
Довічне і дороге лікування: Супрун розповіла, що потрібно знати про рідкісні захворювання
Супрун про рідкісні захворювання

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про орфанні захворювання, а також повідомила, що щорічно в останній день лютого в світі відзначають День рідкісних захворювань. Про це повідомляє експерт у соцмережі Facebook.

Орфанні захворювання зачіпають невелику частину популяції і діагностуються рідше, ніж одній людині з двох тисяч. За даними, у світі існує близько восьми тисяч різних рідкісних захворювань.

"Люди з рідкісними захворюваннями потребують довічного і дорогого лікування, адже важкий перебіг хвороби та її хронічний характер істотно погіршує якість життя. Вони проводять багато часу в лікарнях, де регулярно обстежуються і проходять курс лікування", - зазначено в повідомленні.

Також зазначається, що половина всіх діагностованих людей з рідкісними захворюваннями - діти. Третина не доживає навіть до п'яти років, а в середньому лікарям потрібно 4,8 роки, щоб поставити правильний діагноз.

Для того щоб уникнути зайвих неприємностей, важливо мати сімейного лікаря, а також не відмовлятися від психологічної підтримки.

"Кошти, закладені бюджетом на лікування поширених захворювань, можна було б витратити на придбання ліків, які потрібні пацієнтам з рідкісними хворобами. Але оскільки лікування дороге, покривати його повністю всім пацієнтам дуже складно", - пише Супрун.

Також екс-чиновник стверджує, що кожному з нас варто більше знати про життя людей із такими хворобами, щоб розуміти їх потреби і виражати своєчасну підтримку.

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