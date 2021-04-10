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Пожилая украинка из Бердичева стала звездой своего города: ее экстравагантность поражает

Автор: Людмила Жукова

Пожилая украинка Вера из Бердичева стала узнаваема в своем городе, благодаря своим экстравагантным образам. Женщина уже на пенсии, но работает. Она помогает другой пожилой женщине и ездит через весь город к ней. Перед выходом она делает себе прическу, смелый макияж и отправляется в путь.

Фотограф Иванка Лищук решила запечатлеть на снимках Веру, пишет Bird in Flight.

Найти Веру в городе было непросто, у нее нет мобильного телефона, зато есть неуемное желание к жизни и тяга наряжаться.

"Пани Вера очень приветливая, ее хорошо знают на рынке, где она покупает свои наряды, косметику и украшения, а также в ателье, куда она ходит воплощать самые смелые дизайнерские фантазии. Сейчас Вера сиделка, а когда-то рисовала на заводе агитационные плакаты", - рассказала о ней фотограф.

Каждое утро она выбирает наряд, делает макияж, строит на голове какую-то трехэтажную прическу. У нее в наличии много париков. После она садится на маршрутку и едет на другой конец города к женщине Лене, за которой ухаживает, а вечером на последней маршрутке возвращается домой.

У Веры есть сын, но с ним она не очень близка. О своем возрасте говорит не очень любит. Лишь обмолвилась, что чувствует себя на лет 5-7.

Вера обожает жизнь и верит в то, что молитвы Богу помогают.

Вера из Бердичева (фото: Иванка Лищук)

Как мы ранее писали, в сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II.

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