"Пожежу почали гасити через годину". Киянин шокував деталями про вибух 16-поверхівки

У Києві в ніч проти 22 червня від газу вибухнув 16-поверховий будинок у Дніпровському районі. Поранення отримали п'ятеро людей, вже підтверджено загибель двох осіб.

Усі подробиці вибуху 16-поверхового будинку

Дмитро повідомив, що вибух застав його у ліжку о 03.32 ночі 22 червня. Спочатку він із дружиною не зрозумів, що трапилося і подумав, що до будинку потрапила російська ракета.

"Ми підхоплюємося від найпотужнішого вибуху, що траплявся мені в житті. Перша реакція - приліт у наш будинок. Живі та цілі. Вже добре. Вазони на землі, вікна цілі тому, що були на провітрюванні. Швидко одягаємось, беремо найцінніше і вилітаємо з квартири. Ми жили на першому поверсі, і цього разу нам пощастило Двері нового вантажного ліфта вилетіли в під'їзд На вулиці все усіяно вікнами, уламками бетону. Відбігаємо від будинку і бачимо, що немає стіни і є невелике займання, відверто невелике. Стоїть курява", - описав нічні події чоловік.

О 03.35 він зателефонував у швидку допомогу та хотів викликати медиків, там йому роздратовано сказали, що на Малишка, 33 вже виїхали.

За словами Дмитра, перші патрульні машини, що приїхали, замість того, щоб допомагати зляканим людям, - почали розставляти конуси на вулиці.

О 03.42 з'явилися перші пожежні машини.

"З дому лунає крик: "Допоможіть, пожежа" Лунає довго і сповнений розпачу. І повторюється десятки, сотні разів. О 3:50 людина вистрибує з вікна щонайменше 10 поверху. І найімовірніше не виживає", - розповів мешканець постраждалого будинку.

Дмитро зазначив, що повноцінне гасіння пожежі почалося лише за годину після вибуху.

"О 3:52 включають перший рукав з торця будинку. За 20 хвилин, що пройшли з моменту вибуху, полум'я охопило три поверхи і його заливають не з того боку. Через 40 хвилин після початку пожежі приїжджає друга вежа. Майже за годину починається повноцінне гасіння пожежі Але уламки на землі під будинком ніхто навіть не думає гасити", - додав він.

Також киянин повідомив, що на вулиці було 6 швидких, але знеболювальне сусідові колоти відмовилися, оскільки у нього просто боліла спина, і він не травмувався.

"Пожежу гасять уже 3 години, все ще горить 12 поверх, хоча вибух газу був на 7-9 поверхах. Навіщо ця зрада? До того, що на другий рік прильотів у нас напевно є якісь протоколи, але вони зовсім не працюють Вас ніхто не врятує. Не нехтуйте тривогами і носіть з собою тривожну валізу. Завжди і всюди!" - резюмував мешканець Києва.

Для довідки

За даними ДСНС, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. Врятовано 18 людей. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС.

Також зазначається, що під завалами можуть бути люди.