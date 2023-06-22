"Пожар начали тушить через час". Киевлянин шокировал деталями о взрыве 16-этажки

В Киеве в ночь на 22 июня от газа взорвался 16-этажный дом в Днепровском районе. Ранения получили пять человек, уже подтверждена гибель двух людей.

Все подробности взрыва 16-этажного дома

Дмитрий сообщил, что взрыв застал его в постели в 03.32 ночи 22 июня. Вначале он с женой не понял, что случилось и подумал, что в дом попала российская ракета.

"Мы вскакиваем от самого мощного взрыва, случавшегося мне в жизни. Первая реакция – прилет в наш дом. Живые и целые. Уже хорошо. Вазоны на земле, окна целые потому, что были на проветривании. Быстро одеваемся, берем самое ценное и вылетаем из квартиры. Мы жили на первом этаже, и на этот раз нам повезло. Дверь нового грузового лифта вылетела в подъезд. На улице все усеяно окнами, обломками бетона. Отбегаем от дома и видим, что нет стены и есть небольшое воспламенение, откровенно небольшое. Стоит пыль", - описал ночные события мужчина.

В 03.35 он позвонил в скорую помощь и хотел вызвать медиков, там ему раздраженно сказали, что на Малышка, 33 уже выехали.

По словам Дмитрия, первые приехавшие патрульные машины вместо того, чтобы помогать испуганным людям, - начали расставлять конусы на улице.

В 03:42 появились первые пожарные машины.

"Из дома раздается крик: "Помогите, пожар" Раздается долго и полон отчаяния. И повторяется десятки, сотни раз. В 3:50 человек выпрыгивает из окна минимум 10 этажа. И вероятнее всего не выживает", - рассказал житель пострадавшего дома.

Дмитрий отметил, что полноценное тушение пожара началось только спустя час после взрыва.

"В 3:52 включают первый рукав с торца дома. За 20 минут, прошедших с момента взрыва, пламя охватило три этажа и его заливают не с той стороны. Через 40 минут после начала пожара приезжает вторая вышка. Почти через час начинается полноценное тушение пожара, но обломки на земле под домом никто даже не думает тушить", - добавил он.

Также он сообщил, что на улице было 6 скорых, но обезболивающее соседу колоть отказались, так как у него просто болела спина, и он не травмировался.

"Пожар тушат уже 3 часа, все еще горит 12 этаж, хотя взрыв газа был на 7-9 этажах. К чему эта зрада? К тому, что на второй год прилетов у нас наверняка есть какие-то протоколы, но они совершенно не работают. Вас никто не спасет. Не пренебрегайте тревогами и носите с собой тревожный чемодан. Всегда и всюду!" - резюмировал житель Киева.

Для справки

По данным ГСЧС, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир. Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники. На месте работают психологи ГСЧС.

Также отмечается, что под завалами могут находиться люди.