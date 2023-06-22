У Києві пролунав вибух: горить багатоповерховий будинок (фото, відео)

У Києві пролунав сильний вибух сьогодні вночі, 22 червня. В результаті сильно пошкоджено багатоповерховий будинок, у ньому почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 квадратних метрів. Пожежа ліквідується. Проводиться пошук людей", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, що вчора в 5-му окрузі Парижа пролунав гучний вибух. За попередніми даними, стався витік газу в одному з будинків. Під завалами опинилися десятки людей.

За останніми даними, поранення отримали щонайменше 37 людей. З поранених 4 людей перебувають у критичному стані. Розбір завалів продовжується досі. Спочатку місцеві жителі повідомили про пожежу у кількох будинках .

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