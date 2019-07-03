Пожар в центре Киева: спасателей не пустили к горящему ЖК (фото)

В центре Киева возник пожар на территории новостройки, расположенной по улице Паньковская, 20/82. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения охрана объекта - ЖК AuRoom - не пропустила. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в столице.

Инцидент произошел 3 июля в утром.

Как выяснилось, на территории новостройки горели строительные материалы (предварительно утеплитель) на площади 5 квадратных метров.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели 2-й и 4-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на вызов, к тушению возгорания не привлекались.

Пожар в центре Киева на территории новостройки ЖК AuRoom (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Известный журналист Сергей Гришин возмутился поведением охранников новостроя, которые не пустили пожарных. Блогер удивляется, как такое могло произойти.

Вполне нормальная тема;

Потому что охрана сожгла все, что нужно, а на всех остальных им наплевать, потому что им по барабану, а потом кричать будут, почему не приехали;

Ну взяла и не пустила. ГСЧС не имеет права проникать на объекты, если нет угрозы другим объектам или жизни

Можно расценивать это как попытку отравления киевлян?

Случайно разворачивались и выбили ворота.. а там, оп! Что-то горит, дай думаю потушить...

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Как сообщалось ранее, в Киеве 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего.

Напомним, на днях под Киевом в селе Петропаловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел масштабный пожар - загорелся огромный склад с секонд-хендом. Общая площадь возгорания – 2500 кв.м. В сеть попало впечатляющее видео пожара, снятое с высоты птичьего полета.