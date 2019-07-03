Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)

У центрі Києва сталася пожежа на території новобудови, розташованої по вулиці Паньківська, 20/82. По приїзду на місце події, пожежно-рятувальні підрозділи охорона об'єкта - ЖК AuRoom - не пропустила. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в столиці.

Інцидент стався 3 липня вранці.

Як з'ясувалося, на території новобудови горіли будівельні матеріали (попередньо утеплювач) на площі 5 квадратних метрів.

У ДСНС наголосили, що рятувальники 2-ї і 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на виклик, до гасіння пожежі не залучалися.

Пожежа в центрі Києва на території новобудови РК AuRoom (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Відомий журналіст Сергій Грішин обурився поведінкою охоронців новобудови, які не пустили пожежників. Блогер дивується, як таке могло статися.

Цілком нормальна тема;

Тому що охорона спалила все, що потрібно, а на всіх інших їм начхати, тому що їм по барабану, а потім кричати будуть, чому не приїхали;

Ну взяла і не пустила. ДСНС не має права проникати на об'єкти, якщо немає загрози іншим об'єктам або життя

Можна розцінювати це як спробу отруєння киян?

Випадково розгорталися і вибили ворота.. а там, оп! Щось горить, дай думаю загасити...

Скрін коментарів

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