Пожар в новом ЖК Киева закончился трагедией: припаркованные авто не давали пожарным подъехать

В Киеве произошел пожар в новой многоэтажке по адресу улица Сикорского, 4, недалеко от посольства США в Украине. Загорелась квартира на 24-м этаже, после чего женщина вылезла из окна и стала на кондиционер на огромной высоте, спасаясь от пламени.

Пожару в многоэтажном новом ЖК "Зеленый остров" присвоили повышенный ранг сложности. Об этом 3 сентября передали в пресс-службе ГСЧС столицы.

Пожарным из-за отсутствия должного давления во внутренней сети водоснабжения дома пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара.

В Киеве женщина вылезла на кондиционер на 24 этаже, спасаясь от пожара (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отмечается также, что спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, так как двор был запаркован автомобилями.

Около 18.55 бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание.

Во время пожара в квартире пострадал мужчина, которого медики отвезли в больницу с ожогами 2-й степени и поместили в ожоговый центр.

"Также во время проведения разведки было обнаружено тело владельца дома", - говорится в сообщении.

Женщину, которая выбралась из горящей квартиры и стояла на кондиционере, держась за оконный отлив, спасатели сняли.

Видео: В Киеве произошел пожар в многоэтажке на улице Сикорского

На месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Как сообщалось, вчера в Киеве на Печерске горел жилой комплекс - пожар возник на 34 этаже дома во время проведения ремонтных работ.