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Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 15:40
Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Париже (коллаж РБК-Украина)

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Соборе Богоматери в Париже

 

Пожар в Соборе Богоматери в Париже появился на обложке скандального журнала Charlie Hebdo. На карикатуре показано лицо президента Франции Эммануэля Макрона и горящий католический храм вместо волос политика. В левом углу обложки написано слово "Реформы", а в правом - "Я начинаю с несущей конструкции". Эти слова журналисты вложили в уста французского гаранта.

"Огонь Нотр-Дама: исключительно Charlie Hebdo во вторник, уже в полдень в цифровой версии и в 50 парижских киосках", - говорится в сообщении журнала в Twitter.

Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

Обложка нового выпуска Charlie Hebdo (twitter.com/Charlie_Hebdo_)

Пользователи сети, конечно же, возмутились тем, что издание позволило себе насмехаться над трагедией.

  • Лицемеры... Где в вашей обложке ирония и юмор?
  • Мы должны смеяться после того, что случилось?
  • Лучше бы не рисовали карикатуры, а приходили туда с ведрами воды, чтобы вовремя погасить собор и спасти культурные ценности!
  • Вам жаль, что не было смертей, да?
  • Не могли придумать чего-то лучшего?

Добавим, что сам Макрон уже пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери после пожара. Правда, французские оппозиционеры считают, что он должен незамедлительно подать в отставку. 

Отметим, что ранее в сети вспыхнул скандал из-за неудачной шутки украинского журналиста Тараса Березовца. Он связал возгорание собора с визитом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Францию. 

Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

Березовец оскандалился заявлением (скрин: facebook.com/taras.berezovets)

Юзеры сразу же разразились гневными комментариями в адрес Тараса, обвинив его в том, что он "переходит всякие рамки".

Даже посол Франции в Украине Изабель Дюмон написала в своем Twitter, комментируя пост Березовца: "Как вам не стыдно? Позор!".

Интересно, что в комментариях к публикации Дюмон некоторые пользователи призывали не судить строго журналиста, а "дождаться нового выпуска Charlie Hebdo". 

"Это вы называете демократией? Каждый может писать и говорить, что захочет. Или вы забыли про Charlie Hebdo?" - написал один пользователь.

К слову, позже Березовец оправдался за свою неудачную шутку.

"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", - написал Березовец в Facebook.

Пожар в Нотр-Даме: Charlie Hebdo опубликовал странную карикатуру

Березовец прокомментировал скандальное заявление (скрин: facebook.com/taras.berezovets)

Также мы писали о том, что известный и популярный среди жителей столицы Украины ресторан оскандалился из-за пожара в Нотр-Даме.

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