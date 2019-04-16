Пожежа в Нотр-Дамі: Charlie Hebdo опублікував дивну карикатуру

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на пожежу в Парижі (колаж РБК-Україна)

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на пожежу в Соборі Богоматері в Парижі

Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі з'явилася на обкладинці скандального журналу Charlie Hebdo. На карикатурі показано лице президента Франції Еммануеля Макрона і палаючий католицький храм замість волосся політика. У лівому кутку обкладинки написано слово "Реформи", а в правому - "Я починаю з несучою конструкції". Ці слова журналісти вклали у вуста французького гаранта.

"Вогонь Нотр-Дама: виключно Charlie Hebdo у вівторок, вже опівдні в цифровій версії і в 50 паризьких кіосках", - йдеться в повідомленні журналу Twitter.

Обкладинка нового випуску Charlie Hebdo (twitter.com/Charlie_Hebdo_)

Користувачі мережі, звичайно ж, обурилися тим, що видання дозволило собі насміхатися над трагедією.

Лицеміри!... Де у вашій обкладинці іронія і гумор?

Ми повинні сміятися після того, що сталося?

Краще б не малювали карикатури, а приходили туди з відрами води, щоб вчасно погасити собор і врятувати культурні цінності!

Вам шкода, що не було смертей, так?

Не могли вигадати чогось кращого?

Додамо, що сам Макрон вже пообіцяв відновити Собор Паризької Богоматері після пожежі. Щоправда, французькі опозиціонери вважають, що він повинен негайно подати у відставку.

Відзначимо, що раніше в мережі спалахнув скандал через невдалий жарт українського журналіста Тараса Березовця. Він пов'язав загоряння собору з візитом кандидата в президенти України Володимира Зеленського у Францію.

Березовець оскандалився заявою (скрін: facebook.com/taras.berezovets)

Юзери відразу ж вибухнули гнівними коментарями на адресу Тараса, звинувативши його в тому, що він "переходить всякі межі".

Навіть посол Франції в Україні Ізабель Дюмон написала в своєму Twitter, коментуючи пост Березовця: "Як вам не соромно? Ганьба!".

Цікаво, що в коментарях до публікації Дюмон деякі користувачі закликали не судити строго журналіста, а "дочекатися нового випуску Charlie Hebdo".

"Це ви називаєте демократією? Кожен може писати і говорити, що захоче. Чи ви забули про Charlie Hebdo?" - написав один користувач.

До речі, пізніше Березовець виправдався за свою невдалий жарт.

"Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор в моєму пості був всього лише невдалою метафорою і тому я видаляю свій неоднозначний жарт з минулого поста", - написав Березовець в Facebook.

Березовець прокоментував скандальну заяву (скрін: facebook.com/taras.berezovets)

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