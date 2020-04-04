Пожар в Чернобыльской зоне: с огнем не могут справиться из-за радиации, привлекли авиацию

В зоне отчуждения ЧАЭС произошел пожар - на территории обязательного отселения возле села Владимировка у Котовского лесничества пылает лес.

В ГСЧС 4 марта рассказали, что пожарные столкнулись с трудностями при тушении пламени, так как на отдельных участках повышенный радиационный фон.

Спасатели подчеркивают, что в результате инцидента угрозы населенным пунктам нет.

Сообщение о лесном пожаре поступило диспетчеру около половины второго дня. Площадь возгорания на территории лесничества составила 20 га.

К тушению пожара привлекли авиацию.

"В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Кроме того, дополнительно направили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.

"Создан резерв сил и средств ГСЧС", - рассказали в пресс-службе.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (Фото: dsns.gov.ua)

Как сообщалось ранее, 1 апреля под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые высиживали в гнездах птенцов.