Пожежа у Чорнобильській зоні: з вогнем не можуть впоратися через радіацію, залучили авіацію

В зоні відчуження ЧАЕС сталася пожежа - на території обов'язкового відселення біля села Володимирівка Котовського лісництва палає ліс.

У ДСНС 4 березня розповіли, що пожежники зіткнулися із труднощами при гасінні полум'я, бо на окремих ділянках підвищений радіаційний фон.

Рятувальники наголошують, що в результаті інциденту загрози населеним пунктам немає.

Повідомлення про лісову пожежу надійшло диспетчеру близько половини другого дня. Площа загоряння на території лісництва склала 20 га.

До гасіння пожежі залучили авіацію.

"О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. О 15:33 до місця пожежі вилетів гелікоптер ДСНС МІ-8", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього до гасіння пожежі залучені понад 90 пожежних та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Крім того, додатково направили ще 9 одиниць техніки та 40 рятувальників.

"Створено резерв сил та засобів ДСНС", - розповіли в прес-службі.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження (Фото: dsns.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, 1 квітня під Одесою на території Нижньодністровського національного природного парку сталася пожежа, в результаті чого вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми з численними птахами, які висиджували в гніздах пташенят.