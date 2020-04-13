Пожар в Чернобыле скоро достигнет хранилищ радиоактивных отходов: все подробности

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже более десяти дней. В тушении пожара задействовали более 390 человек и 90 единиц техники. Кроме того, для ликвидации возгорания подняли в воздух авиацию. При этом пожар постепенно подбирается к хранилищам радиоактивных отходов.

Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Пожар в Чернобыльской зоне (видео: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

"Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений - в них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это OK. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов", - написал член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

Пожар в Чернобыльской зоне (фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour)

Он также отметил, что у него два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году.

Напомним, что по данным ГСЧС, радиационный фон по столице и области остается в пределах нормы.