Пожар в Чернобыле: какой радиационный фон на данный момент в Киеве

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются уже более десяти дней подряд. Бедствие нанесло урон уникальной зоне Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника. В тушении пожара задействовали уже более 390 человек и 90 единиц техники. Кроме того, для ликвидации возгорания подняли в воздух авиацию.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, какой на данный момент уровень радиации и в регионе.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели отметили, что на территории Котовского лесничества пожар уже ликвидирован, но там еще наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки в отдельных участках. Более сложная ситуация на данный момент наблюдается в Денисовецком лесничестве, так как там отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки.

По данным ГСЧС радиационный фон по столице и области остается в пределах нормы.

"Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)", - сообщили спасатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что животные в Чернобыльской зоне бродят после пожара в полном отчаянии.