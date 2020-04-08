Пожар под ЧАЭС: стал известен радиационный фон и концентрация цезия в воздухе

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с 4 апреля до сих пор. Всего к ликвидации огненной стихии привлекли 274 человек и 77 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета от ГСЧС.

Спасатели рассказали, что еще одно возгорание травяного настила и кустарников произошло 6 апреля возле села Давыдки Народичского района Житомирской области в пойме реки Грезля.

7-го пожар распространился на кварталы Денисовецького лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области.

8 апреля днем тушение лесных пожаров на территории Денисовецького и Котовского лесничества продолжается.

В пресс-службе ГСЧС заверили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (в столице - 0,013 мР/час, а в области - в пределах 0,012 мР/ч). Напомним, что допустимый фон составляет 0,05 мР/ч.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. На КДП Дитятки 0,011 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", - говорится в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне тушат с помощью авиации (Фото: dsns.gov.ua)

В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности заявили о проведении специалистами ряда прогнозных оценок распространения потенциально загрязненной облака из зоны возгорания под ЧАЭС по исходным данным, изложенным на официальных сайтах ГАЗО и ГСЧС по состоянию на утро 8 апреля.

Для моделирования использовалась система поддержки принятия решений RODOS.

Отмечается, что по прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части Киева максимальные значения могли достичь 1,0-2,0 мБк/м3 в период с часу до трех часов дня 8 апреля.

"При этом Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена ​​на уровне 800 мБк/м3", - указывается в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне - стала известна концентрация цезия в воздухе (Фото: sstc.ua)

Ранее в полиции заявили, что пожар в Чернобыльской зоне устроил 27-летний житель села Раговка Киевской области. Правоохранители открыли уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов растительного мира.