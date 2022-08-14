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Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

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Воскресенье 14 августа 2022 07:23
Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем Как поздравить близкиз с Медовым Спасом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

14 августа христиане отмечают Медовый Спас или Маковей. В этот день освящают мед и мак в церкви, и готовят сладкие блюда из этих продуктов. К тому же Маковей ознаменует начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.

Как поздравить самых родных с этим праздником - читайте ниже.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах и картинках

Пусть принесет Медовый Спас

Здоровье, радость и удачу,

Ну и, конечно же, вам запас

Вкусного меда в придачу!

Пусть уютным будет дом,

Счастья полным и достатка,

Любовь и добро царят в нем,

Чтоб всегда жилось вам сладко!

***

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

Пусть Медовый Спас прекрасен

Дарит радость и добро,

Пусть осеняет чистым счастьем,

Чтоб везде и всегда везло!

***

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизнь без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

***

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

Вот и лето улетает,

Первым медом угощает,

Радость пусть не отпускает,

Стол торжественный накрывает!

Пусть несет благословение

Первый Спас, Медовый Спас,

И отличным настроением

Наградит пусть вас!

***

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

Желаю любви вам сладкой, как мед.

И пусть поскорее она к вам придет.

Здоровья побольше, терпения, сил,

И кризис в стране чтобы скорее отступил.

И чтобы не было боли и печали,

И чтобы каждый день вы улыбкой встречали!

***

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с МаковеемС Медовым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Пусть будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в избу заходит!

***

Первый Спас Медовый -

Будьте все здоровы!

Соберем урожай богатый,

Пчелка нас поздравляет с праздником

Угощайтесь медом, люди!

Спас медовый зовет всех!

Пусть жизнь сладкой будет.

Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем

Ранее мы сообщали, как правильно отметить Медовый Спас и что посвятить в церкви.

Также мы писали, какую сильную молитву прочитать на Маковея.

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маковея Медовый Спас
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