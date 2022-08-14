Поздравления с Медовым Спасом: лучшие стихи и картинки с Маковеем
14 августа христиане отмечают Медовый Спас или Маковей. В этот день освящают мед и мак в церкви, и готовят сладкие блюда из этих продуктов. К тому же Маковей ознаменует начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.
Как поздравить самых родных с этим праздником - читайте ниже.
Поздравления с Медовым Спасом в стихах и картинках
Пусть принесет Медовый Спас
Здоровье, радость и удачу,
Ну и, конечно же, вам запас
Вкусного меда в придачу!
Пусть уютным будет дом,
Счастья полным и достатка,
Любовь и добро царят в нем,
Чтоб всегда жилось вам сладко!
***
Пусть Медовый Спас прекрасен
Дарит радость и добро,
Пусть осеняет чистым счастьем,
Чтоб везде и всегда везло!
***
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизнь без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
***
Вот и лето улетает,
Первым медом угощает,
Радость пусть не отпускает,
Стол торжественный накрывает!
Пусть несет благословение
Первый Спас, Медовый Спас,
И отличным настроением
Наградит пусть вас!
***
Желаю любви вам сладкой, как мед.
И пусть поскорее она к вам придет.
Здоровья побольше, терпения, сил,
И кризис в стране чтобы скорее отступил.
И чтобы не было боли и печали,
И чтобы каждый день вы улыбкой встречали!
***
С Медовым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Пусть будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в избу заходит!
***
Первый Спас Медовый -
Будьте все здоровы!
Соберем урожай богатый,
Пчелка нас поздравляет с праздником
Угощайтесь медом, люди!
Спас медовый зовет всех!
Пусть жизнь сладкой будет.
Ранее мы сообщали, как правильно отметить Медовый Спас и что посвятить в церкви.
Также мы писали, какую сильную молитву прочитать на Маковея.