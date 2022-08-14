Привітання з Медовим Спасом: найкращі вірші та картинки з Маковієм

14 серпня християни відзначають Медовий Спас або Маковей. У цей день освячують мед і мак в церкві, і готують солодкі страви з цих продуктів. До того ж Маковій ознаменовує початок Успенського посту, який триватиме до 27 серпня.

Як привітати найрідніших з цим святом - читайте нижче .

Хай життя солодким буде.

Бджілка нас вітає з святом

І щастя часто в хату заходить!

Здоров'я вас хай не підводить,

Для вас в будь-яку пору року.

І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!

І щоб не було болю й печалі,

І криза в країні, щоб скоріш відступила.

І нехай скоріше вона до вас прийде.

Бажаю любові вам солодкої, як мед.

Ось і літо відлітає,

Життя без гріха та зла.

Всім бажаю я добра,

Меду нам на цілий рік.

Щоб всюди і завжди везло!

Щоб завжди жилося вам солодко!

Ну і, звичайно ж, вам запас

Раніше ми повідомляли, як правильно відзначити Медовий Спас і що посвятити в церкві.

Також ми писали, яку сильну молитву прочитати на Маковія.