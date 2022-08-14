Привітання з Медовим Спасом: найкращі вірші та картинки з Маковієм
14 серпня християни відзначають Медовий Спас або Маковей. У цей день освячують мед і мак в церкві, і готують солодкі страви з цих продуктів. До того ж Маковій ознаменовує початок Успенського посту, який триватиме до 27 серпня.
Як привітати найрідніших з цим святом - читайте нижче.
Привітання з Медовим Спасом у віршах та картинках
Хай принесе Медовий Спас
Здоров'я, радість та удачу,
Ну і, звичайно ж, вам запас
Смачного меду на додачу!
Нехай затишним буде дім,
Щастя повним та достатку,
Любов й добро панують в нім,
Щоб завжди жилося вам солодко!
***
Нехай Медовий Спас прекрасний
Дарує радість і добро,
Хай осіняє чистим щастям,
Щоб всюди і завжди везло!
***
Перший Спас хай принесе
Меду нам на цілий рік.
Всім бажаю я добра,
Життя без гріха та зла.
Спас нехай медом причащає,
На добро благословляє.
***
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
***
Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров'я побільше, терпіння, сил,
І криза в країні, щоб скоріш відступила.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Перший Спас Медовий -
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає з святом
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде.
Раніше ми повідомляли, як правильно відзначити Медовий Спас і що посвятити в церкві.
Також ми писали, яку сильну молитву прочитати на Маковія.