Позбутися посічених кінчиків волосся можна назавжди: 7 способів, щоб цього досягти

Посічені кінчики волосся - це досить поширена проблема у жінок. Причин такого стану може бути безліч. Тому важливо правильно доглядати за волоссям, щоб воно було гарним.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт OnlyMyHealth.
В ідеалі, навідуватися до перукаря потрібно раз на півтора-два місяці для підстригання кінчиків.
Однак при цьому доведеться пожертвувати довжиною.
Така олія добре зволожує волосся. Нанесіть теплу олію на волосся на 30 хвилин, а потім змийте шампунем. Кокосова олія допомагає в лікуванні помічених кінчиків.
Потрібно збити яйце та нанести на кінчики волосся. Через 20 хвилин змийте маску шампунем.
Фахівці кажуть, що яйця багаті на білок, тому допомагають зміцнити волосся.
Матеріал, з якого зроблений гребінець або щітка, відіграє важливу роль у догляді за волоссям. Пластмасові щітки з гострими зубками здатні травмувати волосся, таким чином спричиняючи посічення кінчиків.
Дерев'яні гребінці з натуральною щетиною покращують кровообіг і стимулюють зростання волосся.
На посічені кінчики нанесіть гель алое вера, який має заспокійливі та зволожувальні властивості.
Фен, плойка, щипці для завивання сильно нагрівають волосся, негативно впливають на його структуру.
Під час використання потрібно нанести термозахист, що захистити волосся від високої температури.
Регулярно робіть зволожувальні маски для волосся для того, щоб відновити структуру.
Наносити таку маску потрібно не одразу після миття голови. Перед нанесенням маски, волосся потрібно підсушити рушником.
Раніше ми повідомляли, які продукти не можна їсти, якщо випадає волосся.
Також читайте, як часто можна освітлювати волосся, щоб не пошкодити його.