Позбудьтеся їх негайно: ось які речі знецінюють та "старять" вашу кухню

Неякісні стільниці та дешеві шафи

Ніщо так не знецінює кухню, як неякісні кухонні стільниці та шафи.

Стільниця низької якості може стати тривожним сигналом для потенційних покупців.

"Неякісні матеріали стільниць і шаф можуть зробити кухню застарілою та вплинути на вартість при продажі будинку. Інвестуйте в довговічні та естетично привабливі матеріали, щоб підвищити загальну привабливість", - каже дизайнер Кемерон Шеперд.

Неякісні стільниці та шафи псують дизайн (фото: homesandgardens)

Не продуманий дизайн

Кожен, хто проводить достатньо часу на кухні, знає, що планування має першочергове значення для приємного приготування їжі.

Продуманий дизайн необхідний для функціональної кухні.

Для тих, у кого кухня відкритого планування, дизайнер Том Хаулі каже, що потрібно поділити простір на спеціальні зони.

Це може бути зона для приготування їжі, їдальня та затишна зона відпочинку. Також недостатнє місце для зберігання створює безлад, через що кухня виглядає меншою і менш функціональною.

Збільште обсяг зберігання за допомогою добре спроектованих шаф, комор і організаційних інструментів, таких як гачки та стелажі.

Чому важливо продумувати дизайн кухні (фото: Freepik)

Стара техніка

Будь-який прилад не може працювати вічно.

Дизайнер інтер’єру Родні Лоуренс розповів, що використання низькоякісної техніки може справді знецінити вашу кухню. Експерт радить надавати перевагу вбудованій техніці.

Оновлення до сучасних, енергоефективних моделей покращує функціональність і додає вартість кухні.

Погане освітлення

Яким би ефектним не був дизайн вашої кухні, бути у такій кімнаті буде незручно, якщо там погане освітлення. Варто інвестувати в якісне кухонне освітлення, яке може підкреслити найкращі аспекти кухні.

Правильно розміщені вбудовані світильники по периметру стільниці запобіжать тіні та забезпечать яскраву робочу поверхню. Декоративне світло також може створити стиль і особливу атмосферу.

Як освітлення впливає на інтер'єр кухні (фото: Freepik)