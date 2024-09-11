Позбавтеся їх негайно: 4 звички, через які вдома завжди безлад

Розкидані всюди папери

Поштова скринька регулярно наповнюється різноманітною кореспонденцією, більшість якої - це реклама або непотрібні листи. Одні люди відразу сортують ці папери, а інші залишають їх по всьому дому, обіцяючи собі розібрати згодом.

Якщо ви схильні до другого варіанту, привчіть себе збирати всі папери в одному місці. Ще кращим рішенням буде розмістити сміттєвий кошик поруч із тим місцем, де ви зазвичай кидаєте рекламу і буклети. Це допоможе швидше позбуватися непотрібних речей і підтримувати порядок.

Розкидані усюди папери або книжки, які ви одночасно читаєте та бажаєте завжди тримати під рукою - це вічний безлад (фото: Freepik.com)

Залишати одяг на кріслі в спальні

Після важкого дня багатьом важко знайти сили акуратно розвішувати одяг на вішалки або складати його в шухляди. Саме тому стілець або крісло в кімнаті часто перетворюється на місце, де накопичується одяг.

Щоб розв'язати цю проблему, придбайте кошик для білизни з кришкою. Коли до вас прийдуть гості, ви зможете швидко сховати туди брудний одяг, а у звичайний день просто тримайте кришку відкритою, щоб відразу класти туди речі, які потребують прання. Це особливо зручно, коли ви дуже втомлені і навіть не хочете підіймати кришку.

Якщо ви звикли залишати на кріслі одяг, який плануєте одягти ще раз, поставте поруч декілька вішалок у тих місцях, де зазвичай переодягаєтесь. Коли все під рукою, підтримувати порядок стає набагато легше.

Кидати все у шафу без розбору

Цей метод багатьом знайомий: коли не знаєш, куди подіти речі, просто кидай їх у шафу. Однак така звичка не тільки не допомагає організувати простір, але й часто заважає знайти потрібні речі.

Спробуйте організувати систему зберігання в шафі за допомогою органайзерів. Заповніть ними як верхні, так і нижні полички. З такою системою вам вже не вдасться просто так закинути речі на полицю - доведеться розміщувати їх по відповідних відділеннях.

Купа речей у шафі або комоді - це також безлад, навіть якщо його і не видно (фото: Freepik.com)

Купувати речі, для яких немає місця

Якщо ви помічаєте, що на кухні, у вітальні або спальні стає все менше місця, можливо, прийшов час переглянути своє ставлення до покупок.

Спробуйте впровадити просте правило: кожна нова річ повинна замінити одну стару. Наприклад, купили новий светр? Тоді час позбутися одного з тих, що ви вже не носите, і передати його на благодійність. Така звичка допоможе уникнути накопичення зайвих речей і зробить ваш простір більш впорядкованим.

Відмовляючись від дрібних, але шкідливих звичок, можна значно покращити організацію простору в домі. Важливо систематично спостерігати за своїми діями та створювати для себе зручні рішення, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок щодня.