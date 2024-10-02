Позбавтеся їх назавжди: секрети, як восени знищити шкідників на городі

Осінь - важливий час для боротьби зі шкідниками в саду та городі. Збір врожаю закінчено, а головне завдання садівника - зробити все можливе, аби позбавити шкідників зимівлі. Які методи для цього найдієвіші?
РБК-Україна (проєкт Styler) надає кілька рекомендацій про те, як ефективно боротися зі шкідниками восени.
Шкідники можуть завдати чималої шкоди вашим рослинам протягом сезону. Вони залишаються активними і восени, влаштовуючи зимівлю у різних укриттях саду та городу.
Найпоширеніші шкідники плодового саду та ягідних кущів включають короїдів, кліщів, пильщиків, тлю та інші. Основні місця зимівлі цих шкідників:
Знання про те, де зимують шкідники, допомагає ефективніше планувати заходи з боротьби.
Перекопування ґрунту є ефективним методом боротьби зі шкідниками, які зимують в землі. Пізньої осені, перед настанням морозів, перекопайте ґрунт під деревами та на грядках. Це дозволить вивернути личинки, кокони та яйця шкідників на поверхню, де вони загинуть від морозу.
Після перекопування ґрунту, для захисту рослин, рекомендується замульчувати приствольні круги та грядки. Товстий шар мульчі навесні допоможе перешкодити шкідникам вибратися на поверхню.
Осінь - чудовий час для використання механічних методів боротьби зі шкідниками. Один з найефективніших способів - ручне очищення саду:
Ці заходи допоможуть значно знизити чисельність шкідників, які могли б перезимувати у вашому саду.
Попри механічні методи боротьби, частина шкідників все одно залишиться в саду. Тому важливим етапом є осіння обробка рослин хімічними препаратами. Вибір препаратів залежить від температурних умов:
Осінні обробки проводять після опадання листя, при температурі не нижче +5°С. Важливо пам'ятати, що надмірна концентрація препаратів може спричинити опіки на рослинах, тому ретельно дотримуйтесь рекомендацій щодо їх використання.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Bob Vila, Southern Living, Gardener's Path.