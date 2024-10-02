Избавьтесь от них навсегда: секреты, как осенью уничтожить вредителей на огороде

Осень - важное время для борьбы с вредителями в саду и огороде. Сбор урожая окончен, а главная задача садовода - сделать все возможное, чтобы лишить вредителей зимовки. Какие методы для этого наиболее действенны?
РБК-Украина (проект Styler) дает несколько рекомендаций о том, как эффективно бороться с вредителями осенью.
Вредители могут нанести немалый вред вашим растениям в течение сезона. Они остаются активными и осенью, устраивая зимовку в разных укрытиях сада и огорода.
Самые распространенные вредители плодового сада и ягодных кустов включают короедов, клещей, пильщиков, тлю и другие. Основные места зимовки этих вредителей:
Знание о том, где зимуют вредители, помогает более эффективно планировать меры по борьбе.
Перекапывание почвы является эффективным методом борьбы с зимующими в земле вредителями. Поздней осенью перед наступлением морозов перекопайте почву под деревьями и на грядках. Это позволит вывернуть личинки, коконы и яйца вредителей на поверхность, где они погибнут от мороза.
После перекапывания почвы для защиты растений рекомендуется замульчировать приствольные круги и грядки. Толстый слой мульчи весной поможет помешать вредителям выбраться на поверхность.
Осень - прекрасное время для использования механических методов борьбы с вредителями. Один из самых эффективных способов - ручная очистка сада:
Эти меры помогут значительно снизить численность вредителей, которые могли бы перезимовать в саду.
Несмотря на механические способы борьбы, часть вредителей все равно остается в саду. Поэтому важным этапом является осенняя обработка растений химическими препаратами. Выбор препаратов зависит от температурных условий:
Осеннюю обработку проводят после опадания листьев, при температуре не ниже +5°С. Важно помнить, что чрезмерная концентрация препаратов может вызвать ожоги на растениях, поэтому тщательно соблюдайте рекомендации по их использованию.
Раньше мы писали, когда по лунному календарю лучшие дни для работы на огороде в октябре 2024 года.
Читайте также, какую огромную пользу могут принести на огороде листья грецкого ореха.
При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Bob Vila, Southern Living, Gardener's Path.