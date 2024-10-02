Избавьтесь от них навсегда: секреты, как осенью уничтожить вредителей на огороде
Осень - важное время для борьбы с вредителями в саду и огороде. Сбор урожая окончен, а главная задача садовода - сделать все возможное, чтобы лишить вредителей зимовки. Какие методы для этого наиболее действенны?
РБК-Украина (проект Styler) дает несколько рекомендаций о том, как эффективно бороться с вредителями осенью.
Где зимуют насекомые-вредители
Вредители могут нанести немалый вред вашим растениям в течение сезона. Они остаются активными и осенью, устраивая зимовку в разных укрытиях сада и огорода.
Самые распространенные вредители плодового сада и ягодных кустов включают короедов, клещей, пильщиков, тлю и другие. Основные места зимовки этих вредителей:
- В трещинах коры деревьев и молодых ветвях.
- Под чешуей почек и в земле при стволах деревьев.
- Под опавшей листвой, плодами и растительными остатками.
- В почве под ягодными кустами и овощными культурами.
Знание о том, где зимуют вредители, помогает более эффективно планировать меры по борьбе.
Перекопка почвы является эффективным путем борьбы с вредителями (фото: Freepik.com)
Перекапывание почвы и мульчирование
Перекапывание почвы является эффективным методом борьбы с зимующими в земле вредителями. Поздней осенью перед наступлением морозов перекопайте почву под деревьями и на грядках. Это позволит вывернуть личинки, коконы и яйца вредителей на поверхность, где они погибнут от мороза.
После перекапывания почвы для защиты растений рекомендуется замульчировать приствольные круги и грядки. Толстый слой мульчи весной поможет помешать вредителям выбраться на поверхность.
Механические методы борьбы с вредителями
Осень - прекрасное время для использования механических методов борьбы с вредителями. Один из самых эффективных способов - ручная очистка сада:
- Очистите деревья от остатков листьев и не упавших плодов. Удалите мертвую кору из стволов и веток.
- Соберите опавшие листья, ветки и другие растительные остатки из приствольных кругов деревьев и грядок.
- Удалите сорняки, особенно многолетние, и уничтожьте остатки растений, которые могут стать местом зимовки вредителей.
Эти меры помогут значительно снизить численность вредителей, которые могли бы перезимовать в саду.
Химические средства остаются эффективными в борьбе с вредителями (фото: Freepik.com)
Химическая обработка сада
Несмотря на механические способы борьбы, часть вредителей все равно остается в саду. Поэтому важным этапом является осенняя обработка растений химическими препаратами. Выбор препаратов зависит от температурных условий:
- Карбамид (мочевина). Используется в концентрации 200-300 г на 10 л воды для обработки коры и молодых побегов. Это средство эффективно удаляет вредителей, зимующих в трещинах коры.
- Железный купорос. Используется для опрыскивания всего сада, включая стволовые круги и грунт. Концентрация зависит от уровня заражения сада - от 200 до 500 г на 10 л воды.
- Медный купорос. Традиционный препарат для борьбы с вредителями осенью используется в концентрации 300 г на 10 л воды. Может быть использован вместе с гашеной известью для повышения эффективности.
Осеннюю обработку проводят после опадания листьев, при температуре не ниже +5°С. Важно помнить, что чрезмерная концентрация препаратов может вызвать ожоги на растениях, поэтому тщательно соблюдайте рекомендации по их использованию.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Bob Vila, Southern Living, Gardener's Path.